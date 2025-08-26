襲撃する女性を念入りに物色か…谷本将志容疑者（35）が事件前日から女性の職場付近をうろつく　神戸市マンション24歳女性殺害事件

神戸市のマンションで24歳の女性を殺害した疑いで逮捕された男が、事件前日から女性の職場付近をうろついていたことが分かった。

谷本将志容疑者（35）が事件前日にも女性の職場付近に

東京都の会社員・谷本将志容疑者（35）は8月20日、兵庫・神戸市中央区のマンションで、片山恵さん（24）の胸などをナイフで複数回刺し、殺害した疑いが持たれている。

片山さんは事件前、約50分間、後をつけられたとみられている。

職場付近の防犯カメラには事件当日、谷本容疑者が近くをうろつき、退勤した直後の片山さんの後をつけたとみられる様子が記録されていた。

さらに捜査関係者への取材で、谷本容疑者が片山さんの退勤前や事件の前日にも、付近をうろつく姿が防犯カメラに映っていたことが新たに分かった。

谷本容疑者は殺意を否認し、片山さんについて「まったく知らない人です」と供述していて、警察は、襲撃する女性を念入りに物色していた疑いがあるとみて調べている。

（「Live News days」8月26日放送より）