前田愛、筆ペンで手書きの残暑見舞い公開「達筆」「お人柄が表れてる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】元子役で女優の前田愛が22日、自身のInstagramを更新。残暑見舞いを書く様子を公開した。
◆前田愛、筆ペンで残暑見舞いつづる様子公開
前田は「残暑お見舞い申し上げます 立秋を過ぎても暑さの厳しい日が続いておりますがお変わりなくお過ごしでいらっしゃいますか いつも温かいご声援をいただき心より感謝申し上げます 日々の励みとなり力をいただいています」とつづり、筆ペンで手紙を書く様子を公開。また、ハッシュタグでは「＃手紙が好き」と記している。
◆前田愛の投稿に生田斗真・石田ひかりらが反応
この投稿には俳優の生田斗真が「字が綺麗どすー」、女優の石田ひかりが「偉いわー愛ちゃん」と反応。ファンからは「達筆」「お人柄が表れてる」「筆運びに感動」「こんなお手紙もらったら嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
