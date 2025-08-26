2PM・ジュノ、大人の余裕漂う“爽やかファッション”でファンを虜に！海外スケジュールへ出国【PHOTO】

2PMのメンバーで俳優としても活躍するジュノが、爽やかなビジュアルで空港を魅了した。

【写真】「肉体美に感服」ジュノの“素肌スーツ”

ジュノは8月26日、海外スケジュールに出席するため仁川国際空港から出国した。

この日ジュノは、淡いブルーの総柄シャツに黒のワイドパンツを合わせ、シンプルながら洗練された空港ファッションを披露。サングラスとブラウンのショルダーバッグをアクセントに、大人の余裕漂う爽やかな姿でファンの視線を集めた。

（写真提供＝OSEN）ジュノ

なお、ジュノはファッションブランド「Berluti（ベルルッティ）」のブランドアンバサダーとして、グローバルイベントに出席する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジュノ プロフィール

1990年1月25日生まれ、本名イ・ジュノ。2008年9月にボーイズグループ「2PM」のメンバーとしてデビューした。2013年の映画『監視者たち』から俳優業に進出。ドラマ『記憶〜愛する人へ〜』『キム課長とソ理事〜Bravo! Your life〜』『ただ愛する仲』などに出演。除隊後のドラマ復帰作となった2021年『赤い袖先』で朝鮮王朝の王を熱演し、「2021 MBC演技大賞」でミニシリーズ部門男子最優秀演技賞とベストカップル賞の2冠に。2023年のドラマ『キング・ザ・ランド』のヒットで、俳優としての地位を不動のものとした。