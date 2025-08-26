◆米大リーグ オリオールズ３―４レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズの菅野智之投手（３５）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・レッドソックス戦で６回を投げ、２被本塁打を含む６安打４失点。７月２日（同３日）以来８試合ぶりとなる黒星が付き、今季６敗目を喫した。防御率は４・０６となった。渡米後初の２試合連続同一カードの登板となった菅野は、レ軍・吉田正尚外野手（３２）との対戦でこの日の最速９４・５マイル（約１５２キロ）をマークし、６三振を奪うなど内容は力強かったが、５回にデュランに許した逆転３ランが痛かった。３―４で迎えた６回を投げ終えて球数８７球で降板。吉田との日本人対決は２打数１安打１四球だった。この日先発マスクをかぶった２１歳のバサロとの“ルーキーコンビ”は球団広報によると、球団新人バッテリー史上最大「１４歳」の年齢差となった。

菅野は独特の視点で勝負のアヤを振り返った。

「前の試合をいかした上で配球すれば良かったという反省点はあります。打たれたことに対してはしょうがない。投げたロケーションに関して悔いはない。ただ、前の打席（ストレートの四球）で何か意識付けさせられたんじゃないか。そうしたら、あのボールでも結果が変わったんじゃないかというふうに。（投球が）線になっていなかった」

３―１で迎えた５回１死一、二塁。デュランに逆転３ランを浴びた。渡米後初の２試合連続同一カードの登板。６日前に２打席対戦し、ともにスプリットで打ち取った相手に、この日はスプリットをバックスクリーンに運ばれた。この日は初回にアンソニーに先頭打者本塁打を献上。今季メジャー全体で６位となる１０６打者連続で本塁打ゼロとしていた菅野にとって、５試合ぶりの被弾だった。「前回対戦では、近めのボールを使えなかった。それで相手が踏み込んできてホームランになったと思う」と、中５日の再戦の難しさをかみ締めた。

それでも「ボール自体は多分（前回より）今日の方が良かった」。マンソリーニ監督代行も「あの１球はミスとも言えない。今日のトモ（菅野）は非常に良かった」と内容を評価した。５４日ぶりの黒星は付いたが、３回は味方守備の乱れ（記録は遊撃強襲の二塁打）で無死二塁から後続を断ち切り、６奪三振を奪った内容は力強かった。

実は、オリオールズの球団新記録も“樹立”した。この日、先発マスクをかぶったのは、デビューから５日後に８年総額６７００万ドル（約９８億円）で契約延長した有望新人捕手のバサロ。“ルーキーバッテリー”の年齢差は「１４」。球団広報によると、これは新人同士のバッテリーでは球団史上最大年齢差だという。

「昨日からいろいろ話し合いを重ねて、彼も一生懸命やってくれたと思う。正直、まだまだ経験は浅くて、どうしたらいいか分からないことばかりじゃないかと思うんですけど、その中でベストを尽くしてくれた。彼も必死に頑張っているし、僕も一応プロの世界で長くやってきてるので、何か伝えられるものがあればうれしいです。残り試合で組む機会がある思うので、また協力してやっていければと思います」。２１歳１２日になったメジャー最年少選手に、３５歳３１８日を迎えたオールドルーキーが寄り添った。