◆米大リーグ オリオールズ３―４レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２５日（日本時間２６日）、敵地・オリオールズ戦に「６番・ＤＨ」で先発出場。３打数２安打で、今月８日（同９日）以来となるマルチ安打をマークし、打率は２割４分２厘となった。９回先頭の第４打席で３番手のマーティンから右前打を放ち、代走を出されて交代した。相手先発の菅野智之投手（３５）との日本人対決は３打席対戦し、２打数１安打１四球だった。

１９日（同２０日）の前回対戦では、菅野に２打数２三振に倒れていた吉田。この日は２回の第１打席に四球を選ぶと、４回の第２打席は打球速度１０４マイル（約１６７・４キロ）の強い当たりで一塁内野安打。「前回対戦があったので、軌道をイメージしながらゾーンを上げていきました」。６回の第３打席は一直。「バットの先で、折れました。しっかり投げ切られてしまった」と振り返った。

菅野が降板した後の９回の第４打席では内寄りのカーブを右前にはじき返すなど打席内容は上がっている。「しっかり結果を出すことを一番にやっていく」と語った。