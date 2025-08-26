女優の橋本環奈が２６日、東京・品川の青陵中学校・高等学校で行われた主演映画「カラダ探し ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＮＩＧＨＴ」（９月５日公開、羽住英一郎監督）学校プレミアに共演の眞栄田郷敦、鈴木福らと登壇した。

サプライズで登壇したキャスト陣。原祐樹プロデューサーの特別講義と聞かされていた生徒らは橋本らキャストの登場に「キャー！」と大歓声。

人気ホラー小説が原作の実写映画第２弾。２２年公開の前作に引き続きヒロインを演じる橋本が「映画楽しんでいただけましたか？」とたずねると、さらに歓声があがった。共演の本田真凛は「制服がかわいくてうらやましいです」と笑顔を見せた。

撮影でもジェットコースターに乗るなど”青春“を楽しんだというキャスト陣。青春あるあるを言い合うコーナーでは男子チームと女子チームに分かれて共感を競い合う対決を行った。橋本は迷いなくフリップにペンを進め、「コンビニ、自販機行きがち」と書いた。橋本は「私も高校の時学校の斜め前にあるコンビニで生ハムとか牛タンとか買ってたんですよ」とエピソードを語り、生徒から多く共感を得た。

男子チームは「イベントで髪の毛とか気合い入れがち」と書き、眞栄田は「僕も高校時代髪をすごいちねちねしてました。僕の頃は束感がはやってたから」、鈴木も「僕は卒アルの写真はめっちゃ頑張りました」と笑った。

最後に橋本は「こうして高校生の皆さんとお会いする機会はあまりない。すごくうれしく思うし、元気をもらう。（映画でも）ザ・青春を感じていただければ」と呼びかけた。