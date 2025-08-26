昔覚えた自己流メイクを、今も続けている人は多いのでは？けれど、肌も輪郭もパーツの形も変化する年齢になれば、ひと手間の工夫が必要です。大人の表情をいきいき元気に見せるチークとリップのメイク術を、山本浩未さんが指南します（撮影：玉置順子（t.cube) ヘアメイク：山本浩未 スタイリング：梶原寛子 モデル：松本孝美 取材・文：片岡えり）

エイジングによるシミや形くずれをカバーするには

肌色がくすみ、ハリが低下して、目元や口元もしぼみがちな成熟世代。「そんな大人こそメイクの力が必要です」と、山本浩未さんは強調します。

「メイクで大事なポイントは、3つ。肌の白、眉やまつ毛の黒、頬や唇の血色（赤）を際立たせること。とくに印象がパッと変わるのが、チークとリップです。赤はエネルギーを表す色なので、顔に足した瞬間、明るく元気そうに見え、優しさや幸福感、躍動感も演出できます」（山本さん。以下同）

とはいえ、そのまま塗るだけでは思うような仕上がりにならないのも大人の難しさです。

「よく相談されるのは、明るいチークを塗ると頬のシミが悪目立ちする、というお悩み。それには、シミを隠すオレンジのコンシーラーをプラスしましょう。その上からチークを重ねることで自然なグラデーションが生まれ、間延びした頬の余白が埋まり小顔効果も。また、輪郭がぼやけ、上唇が巻き込んで薄くなった唇には、リップライナーで補整というひと手間を。ややオーバー気味に上唇の山谷を描き、唇をふっくら整えると、鼻の下の人中が短く見えますよ」

色選びにもコツがあります。

「まず、塗りたいリップの色を決めてからチークを選びましょう。濃いリップカラーを選んだ時は、肌に溶け込むヌード系のチークを。逆にリップがナチュラルカラーなら、明るく発色するチークがおすすめです。ローズや赤などの発色のよいリップは、ブラウン味を帯びたものなら今っぽく、肌なじみもいいので、カジュアルな服に合わせて日常的に楽しめます」



【赤みあり】 チークとリップを足すと肌が美しく元気に見える【赤みなし】 ベースメイクとアイメイクのみ。やや寂しげな印象

色ムラカバー＆小顔効果も。七難隠すチークの塗り方

【コンシーラーでシミカバー＆血色仕込み】

オレンジ色のコンシーラーを中指にとり、頬からこめかみに左右各4ヵ所、点置きし、中指と薬指を使ってトントンと広げていく。仕上げにフェイスパウダーで軽く押さえて

ヴィセ カラーデュオ トリック コンシーラー 01 ￥1,210（編集部調べ）／コーセー薄膜なのにカバー力があり、しっとりツヤ仕上げ。ベージュとオレンジでシミもクマもカバー。

【立体小顔に仕上がるハートチークを】

チークをブラシに含ませたら、黒目の下と小鼻の横を結んだ位置を起点に、こめかみ、横、斜め下に線状にぼかし、フェイスラインをなでる。両頬同様に

【チークの境界線をぼかす】

チークを肌となじませるために、何もついていないブラシで頬全体をくるくるとなでる。このひと手間でチークのつけすぎも調整

KOBAKOファンデーションブラシO（ケース付き）￥4,400／貝印斜め形状のボリュームある毛束が毛穴や小鼻の凹凸にもキメ細かくフィット。ベースメイクの仕上げにも。

ふっくら仕上げて長持ちさせる、リップの塗り方

【リップライナーで山谷を強調】

薄くなった唇を補整して、人中を短く見せるテクニック。リップライナーで上唇の山谷をやや外側にくっきり描き、下唇の中央も外側にくっきりと

セザンヌ 影色リップメイカー 02￥660／セザンヌ化粧品明るすぎず濃すぎず、肌にも唇にも自然になじむクールピンクのリップライナー。3mmの細芯で描きやすくにじみにくい。

【直接リップカラーをオン】

リップライナーで描いた輪郭の内側全体に、口紅やリキッドタイプのリップカラーを直接ムラなく塗る

【ティッシュオフして定着させる】

塗り終わったら、ティッシュペーパーを唇に軽く当てる。こうすることで色持ちがよくなり、外側のラインとリップカラーもなじむ

【仕上げに、再度リップをひと塗り】

リップラインとリップカラーを溶け込ませて密着させた後、さらにもう一度、リップカラーを全体にサッと塗ってフィニッシュ

※記事内の商品価格はすべて税込です