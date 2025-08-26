Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥメンバー　雰囲気激変「え！え！！」「マジで」「あらま」「びっくり」若井滉斗にくぎ付け「イケメン」

　３人組ロックバンド「Ｍｒｓ．　ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥ」のギタリスト・若井滉斗（ひろと）の姿にフォロワーは仰天した。

　２６日までにインスタグラムを更新し「ＳＳＬ４」と投稿。「ＳＳＬ」とはＳｔｕｄｉｏ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｌｉｖｅの略で、ライブ会場ではなくスタジオでの演奏の様子を配信するライブ企画のことだ。

　そのオフショットをアップ。黒髪で、ブラックのスーツ＆ネクタイの衣装で、妖艶な濃いめのメイクも、いつもと少し違う雰囲気に仕上がっている。

　フォロワーは「いつもと違う雰囲気の滉斗くん」「え！え！！！まって！！めちゃめちゃかっこよすぎます」「うえええなんかヴァンパイアみを感じるのは私だけ……？」「なんだこのイケメンは」「まじでビジュ良過ぎませんか！？かっこいい」「マジでビジュ担当」「あらま……ゴッツイイケメンじゃないどすか！？」「びっくりした〜急に爆井ケ投下するからさあ〜」「大人の魅力が溢（あふ）れ出てますね」「ほんっとにかっこよくなったよね」「こっ…これは、ヤバすぎでしょ」と驚きと絶賛が止まらなかった。