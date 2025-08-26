TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クール第19話「三次試験」のあらすじと場面カットが公開された。

原作は、全世界累計発行部数1,500万部を突破している、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて2020年から連載中の同名コミックス。元・伝説の殺し屋、坂本太郎が愛する家族との日常を守るために、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリーだ。第1クールは、坂本たちが、謎の人物“X（スラー）”が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕した。

第19話で描かれるのは、JCC編入試験中の坂本たち。一次試験では、機内でORDER兼試験官の映画監督・京が暴走し、飛行機を破壊。空に放り出された坂本たちだが、急遽決まった二次試験も晶の活躍により無事突破。新たに推薦組の加耳、虎丸、軟柔の3人が加わり、不穏な空気の中、三次試験が始まった。坂本を神格化し、手作り人形を持ち歩くほど推している虎丸は、序盤から攻めの姿勢でシンたちと対立する。（文＝リアルサウンド編集部）