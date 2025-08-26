美容の世界は日進月歩。若い頃に覚えたスキンケアやメイク法などを、何十年も変えずに続けていてはもったいない。大人ならではの美容法を見直してみませんか（イラスト：なめきみほ）

Q.季節にかかわらず、肌が乾燥し潤いがなくなってきた。使うアイテムを変えたほうがいいの？

人体の3分の2は水、といわれますが、それは健康な成人に限ってのこと。赤ちゃんのときは80％近くありますが、加齢とともにどんどん減って、高齢になると50％台まで落ち込む場合もあるとか。

水分は筋肉にも多く蓄えられているので、運動不足や加齢によって筋肉量が減ると、足がつりやすくなるなど熱中症の危険も増加。私たち高齢者の体は、もはや常に《脱水》に近い状況にあるといってもいいかもしれません。

肌も同様で、年齢とともに乾燥しやすくなってきます。そもそも肌は、単に見た目を左右するものではなく、体内の大切な水分を守る《袋》のような存在。

体が水分不足になると、水分を蒸散させまいと乾燥して硬くなる傾向にあります。結果、肌も乾燥し、紙の端で手を切るなど、ちょっとした刺激で傷つきやすくなってしまうのです。

潤いのある肌とは、外からの刺激や環境に対し、しなやかに対応できる丈夫な肌のこと。肌を保湿するケアは、健康を下支えすることにもつながるのです。

とはいえ、保湿イコール水分を与えるだけとは限りません。

まず心掛けてほしいのが、洗顔時に潤いを奪いすぎないこと。洗顔は、肌を清潔にするために欠かせないステップですが、洗いすぎや摩擦によって、自ら乾燥させているケースが少なくありません。

昔ながらのしっかり、すっきり洗うといった習慣を引きずりすぎている人が多いのも実情です。

だからといって、水やぬるま湯だけでは、酸化した皮脂や汚れを落としきれていません。肌に負担をかけず、潤いも与えてくれる洗顔料を選ぶことが、大人の保湿ケアの第一歩です。

また、いまだにさっぱりした化粧水しか使っていない人が多いのも嘆かわしいこと。乾きにくい肌を作るには、肌内部に留まりやすい「結合水」を増やす化粧水を選んで。水分だけでなく油分も不足しているので、化粧水の後は、必ず乳液やクリームもつけましょう。

直接、肌に届くとは限りませんが、質のいいミネラルウォーターを飲んで体内を潤いで満たすのも効果的。水分を摂るとトイレが近くなるから、と躊躇する人がいますが、水分をたくさん摂ってたくさん出せば、それだけ巡りのいい体になります。

潤うと肌のツヤや明るさも改善され、全身がイキイキ元気になるはずです。

お手入れしても乾くという人に

まずは取り入れてみて！ の厳選3品

【スキンケアを見直す】

洗う前より潤って、くすみのないもっちり肌に!

●キュレル潤浸保湿 泡ジェル洗顔料〈医薬部外品〉 200ℊ 2,090円（編集部調べ）／花王（9/6発売）

潤いを抱え込むセラミドを守りつつ、にごりやくすみの原因を取り去る洗顔料。乾燥性敏感肌でも使える低刺激設計で、肌を摩擦しない泡状なのも安心。洗うたびに肌がしっとり、もっちり。

【スキンケアを見直す】

角質層の「結合水」を増やせば、潤いが逃げにくい肌になる！

●ミノン アミノモイスト モイストチャージローションI 150mL 2,200円（編集部調べ）／第一三共ヘルスケア（8/29発売）

角質層内の天然保湿因子やケラチン線維と結びつく「結合水」を増やすアミノ酸系成分を配合の化粧水。みずみずしく潤って肌のバリア機能を強化する。

【体の内側からのケアを追加】

スムーズな水分補給ができる《サプリメント水》で潤う体に

●AMAMI エプソムウォーター 炭酸水 500mL×24本ケース 2,500円／アコール

体液に近いミネラルバランスを持つ、高知県室戸で採取した海洋深層水由来のミネラルを配合した炭酸水。厚生労働省が認める栄養機能食品の基準をクリアした量のマグネシウムを含有しているから、毎日飲むだけで巡る体に。

※記事内の商品価格はすべて税込です