「それはね、愛だよ」夫がコンビニに行ったら→妻が喜んだ行動に17万いいね「かわいい」「末永く幸せに」【ママリ】

愛は日常のいたるところにある

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはくたまる(@chapikof)さんが投稿していた妻とのエピソードです。愛を感じる瞬間というのはさまざまにあると思いますが、言葉で伝えずとも不思議と愛を感じることがありますよね。つい忘れがちな愛を思い出させてくれる素敵なエピソードです。

愛にはさまざまな形がありますよね。愛情表現というとおおげさですが、意外にも、愛は身近な日常にあるものではないでしょうか。





くたまる(@chapikof)さんが投稿していたのは、そんな愛についてのエピソードでした。

コンビニで妻の好きそうなアイスがあったから思わず買ってしまったら、それを見た妻が「買ってきてくれたの？私に？私が好きそうだと思って買ってきたの？あーそれはね…愛だよ、愛」となんか勝手に納得して美味しそうに食べてた。かわいい。

コンビニでアイスを見ている時に自分の好みではなく、妻の好みの物を見つけて買ったというのがすごくいいですよね。相手の気持ちを想像して行動するというのがまさに愛だなと感じましたし、夫の行動をポジティブに受け取れる妻もすてきだなと思いました。



この投稿に「大切な人の笑顔はたくさん見たい」というコメントがついていました。本当にその通りですよね。大切な人が喜んでくれたり、楽しそうにしたりしていたら自分もうれしくなるもの。それこそが愛ですよね。くたまるさんと妻のやりとりに、幸せな気持ちになるエピソードでしたね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）