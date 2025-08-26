ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります

出張では「外に飛び出せる格好で寝ろ」と言われた

私は70歳から、ベッドの下に歩きやすい靴を置いて寝ている。靴の大切さを教えてくれた人たちがいて、それを急に思い出したからである。

寝ている時に地震が来た場合、1人暮らしだから誰も助けてくれないと思い、避難するために、靴を置くことにしたのだ。

私は、20代の時に就職と失業を繰り返し、27歳の時に業界新聞社に入社した。始めて出張して取材をすることになった時のことである。

副編集長が、「夜寝る時は、お洒落なパジャマを着て寝るな。ホテルで火災が起きた時、女の人は洋服に着替えようとするから、逃げ遅れる。いつでも飛び出せる格好で寝ろ。撮影したフィルム（当時はデジカメではなかった）は、持って逃げられるようなバッグに入れて、枕元に置いておけ」と言われた。

それを聞いていた編集長が、「その通り。靴もベッドの下に置いて寝なさい」と付け加えた。

すると、副編集長が、「いっそのこと、服を着て、靴を履いて寝ろ」と言った。

女性記者は私1人だったので、面白がられているのだと思い、私は、「からかわないでくださいよ」と言ったが、編集長と副編集長は、真剣な顔なのだ。

副編集長は、「靴は大切だぞ。俺が中学生の時は、東京ではあちこちで空襲があり、夜は寝間着を着ずに、服を着て寝ていた。近くで空襲があった時は、次はうちの方だと思い、靴を履いて寝たこともある」と話し出した。

編集長は、戦争当時は大学生で、東京で下宿をしていて、「僕も空襲があるといけないから、すぐ逃げられる格好で寝ていた。靴は傍に置いていた」と言う。

闇市で買った靴で猫が満腹に

昭和20年8月15日正午に玉音放送があり、戦争は終わった。

編集長によると、食料難はもちろんのこと、物資が不足して、戦後も靴は貴重で、自分に合ったサイズの靴を入手するのは難しかったそうだ。

ところが戦後の闇市で、編集長は奇跡的に自分に合ったサイズの靴を見つけ、下宿に持ち帰り、明日から履こうと玄関に置いた。

次の朝、玄関に行くと、その下宿で飼っている猫が、大きなお腹を見せて、横向きに倒れ、苦しそうに息をしていた。編集長は、戦後の世の中の激変と混乱の中で、オス猫まで子供を産むようになったのかと驚愕した。

そして、こんなところで子供を産まれては困ると思い、猫を運ぼうとして、新品の靴を履いた。しかし、靴の底がなかったのだ。驚いて、靴を持ち上げて、わずかに残った靴の底を見たら、イカのスルメだった。猫はニオイがして、靴底のスルメに気づき、夜中に味わい、満腹すぎて動けなくなっていたのである。

編集長は、スルメで靴底を作る発想と技術に唖然としたという。

私は家に帰ってから、母に二人の話をすると、「終戦から少したってから東京に戻ったけれど、合ったサイズの靴がなくて、踵の部分を踏んで、スリッパのように履いていたことがある」と話していた。

母は、昭和20年3月10日の東京大空襲の時は、首から肩にかけてと太ももに大火傷をし、高等女学校の卒業式に出席できず、新潟県の父親の親戚の家に世話になりながら火傷の治療をした。（この連載の第18回と第19回に掲載）。

火傷が良くなると、母は同県の母親の親戚の家に泊まり、近所の人たちと玉音放送を聴いた。しかし、電波の状態が悪いのか雑音が入り、聴き取れなかった。すると近所の人が、「天皇陛下は『もっと頑張って戦え』とおっしゃっている」と言い出した。それを聞いて、ほかの人たちは「本土決戦だ」と、戦意を高揚させた。

少したつと、役場の人が、「戦争が終わった」と知らせてきた。それを聞いた時に、母が真っ先に思ったのが、『これで寝間着を着て寝られる』だった。



地震の時も靴は重要

靴の話に戻すが、戦中、戦後だけでなく、平成7年3月17日午前5時46分の阪神淡路大震災の経験者からも、靴の大切さを聞いた。

阪神淡路大震災から約1年がたった時、ある会社の被災した工場が復興したので取材に行った。私は最寄りの駅からタクシーに乗り、その工場に向かう途中で、運転手さんに震災当時の話をいろいろ聞いた。

その中で運転手さんは、靴の大切さを話し出した。運転手さんは、洋酒を中心に様々なデザインのお酒の瓶やグラスを集め、ベッドの回りの棚にずらりと並べ、それを眺めるのが趣味だった。ところが地震で、それらが床に落ちて割れて散乱し、素足なので怪我をしてしまうからベッドから降りることができなかった。

奥さんは別の部屋で寝ていて、いろいろなものが倒れて叫んでいたが、助けに行くことができない。地震がおさまると、奥さんがスリッパを投げてくれて、それを履いて、部屋から出られたそうである。

運転手さんは、「スリッパよりも靴ですね。傍に置いておくべきですよ」と言っていた。