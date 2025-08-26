

一ノ瀬瑠菜デジタル写真集『HAPPY ISLAND』（撮影／カノウリョウマ）

2025年8月18日（月）発売『週刊プレイボーイ35号』で2度目の表紙に登場した、アイドルグループ「シャルロット」の人気メンバー・一ノ瀬瑠菜ちゃん。初登場時からその勢いは止まることを知らない。どんどん可愛く、どんどん表現力を増していく一ノ瀬瑠菜ちゃんから目が離せない！

ってなわけで、現在【週プレ グラジャパ！】では「一ノ瀬瑠菜特集」ページを公開中。【週プレ グラジャパ！】で発売中の"るたん"のデジタル写真集をまとめてチェックしちゃおうぜ〜！

一ノ瀬瑠菜デジタル写真集『いちごと春』（撮影／カノウリョウマ）

＊＊＊



一ノ瀬瑠菜デジタル写真集『いちごと春』（撮影／カノウリョウマ）

2023年、週プレ誌面でドキドキの初グラビアを披露してくれた一ノ瀬瑠菜ちゃん。お顔が可愛すぎるのは言わずもがな、「ずっとグラビアをやってみたかった」と公言するだけに、その表現力は既に目を見張るものがあります。

こう見えて、アイドルとして苦労してきた過去もある。辛かった思い出、楽しかった思い出、色んな経験が彼女のグラビアを、"可愛いだけじゃない"ものにしている。好奇心旺盛にグラビアに挑戦しようとしてくれた"るたん"を、応援しないわけにはいかないですよね？

一ノ瀬瑠菜デジタル写真集『いちごと春』（撮影／カノウリョウマ）

一ノ瀬瑠菜デジタル写真集『LUCKY DAYS』（撮影／カノウリョウマ）

初グラビアから大反響を呼び、2024年11月に3度目の撮り下ろしにして早くも表紙に初登場。2泊3日の鹿児島県奄美大島ロケで、可愛すぎる姿をたっぷり見せてくれました。

実は小学生時代に地元の野球チームに入っていたそうで、こちらのデジタル写真集では、可愛すぎるユニフォーム姿も披露しています。ピッチングもなかなかの腕前？ 一ノ瀬瑠菜ちゃんは、カメラの向こう側にいる僕らの瞳を見ようとしてくれている気がする。写真集に見える風景が、思い出のように脳内に入り込んでくる。だから、胸がきゅっとするんだろう。

一ノ瀬瑠菜デジタル写真集『いちごと春』（撮影／カノウリョウマ）

一ノ瀬瑠菜デジタル写真集『最強すぎる18歳〜prologue〜』（撮影／カノウリョウマ）

2025年4月には「100点以上のグラビアカットが4週にわたり更新される「週プレ プラス！」のメインコンテンツ「＋Special」にも登場してくれました。週プレとの撮影もすっかり慣れたご様子。沖縄・宮古島でノーリミットな姿を大開放。

実は作詞作曲もできちゃう彼女。私物のギターを持参し、水着姿でメロディを奏でる。写真でその音を届けることは出来ないけど、気持ち良さそうなことは伝わってくる。それにしても、多才すぎやしませんか......？ そして、この眼鏡姿。手にはてるてる坊主。くっ、可愛い！

一ノ瀬瑠菜デジタル写真集『いちごと春』（撮影／カノウリョウマ）

一ノ瀬瑠菜デジタル写真集『HAPPY ISLAND』（撮影／カノウリョウマ）

そして2025年8月、週プレ2度目の表紙に登場。鹿児島県・屋久島で撮影されたグラビアをまとめた最新デジタル写真集『HAPPY ISLAND』は、大ボリューム全128Pにて展開です！ 大自然の中、伸び伸び大胆に。実は今も身長が伸び続けているそうで、週プレで最初に撮影した時は157cmだったのが今や165cmを超えているそう！ 表現力はもちろんですが、そんな物理的な成長を踏まえてデジタル写真集を見返してみるのも面白そうです。

夏らしくスイカ割りにも挑戦。グラビア撮影も、どんなことも楽しんでくれる姿を見ているだけで、不思議と気持ちが乗ってくる。外は猛暑ですが、こちらのデジタル写真集をDLすれば、家にいながら彼女が笑う幸せの島に遊びに行くことができます！ さぁ、レッツゴー！

一ノ瀬瑠菜デジタル写真集『いちごと春』（撮影／カノウリョウマ）

＊＊＊

一ノ瀬瑠菜特集は「週プレグラジャパ！」特設サイトにて公開中です！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/special/279】

【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！