【M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)基本セット(4両)】 8月30日発売予定 価格：15,730円

KATOは鉄道模型「M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)基本セット(4両)」を8月30日に発売する。価格は15,730円。「M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットA(4両)」、価格12,430円。「M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットB(8両)」、価格22,660円も同時発売。

M250系スーパーレールカーゴは、環境負荷低減(CO2削減)と宅配便などの小口積合せ貨物の高速輸送を目的に開発された、初の動力分散タイプの特急コンテナ電車。近年ではそれまでのU54Aコンテナに変わってU50Aコンテナが積載されて運行されるようになり、前面に掲げられたヘッドマークのデザインもシンプルなものに変更された。模型ではM250系の第2～第3編成を製品化従来のU54Aに比べ背の低いU50Aコンテナを積載。ハローマークの相違も再現している。