老化による外見や体力、身体機能の衰えに悩む人は多いのではないでしょうか。順天堂大学医学部の小林弘幸教授は、老化の原因は「体内で発生する活性酸素」にあり、病気を進行させてしまうと指摘します。特に、「60代は、活性酸素の害＝サビつきが一気に進む時期」なのだそうです。そこで今回は、小林教授の著書『60代からは体の「サビ」を落としなさい』から一部を抜粋し、厄介なサビの落とし方をご紹介します。

【書影】老化の原因は体の「サビ」にあった！小林弘幸『60代からは体の「サビ」を落としなさい』

睡眠は活性酸素のダメージを減らすためにあるもの？

活性酸素を制する生活改善のポイントは「睡眠習慣」です。

睡眠と活性酸素は「切っても切れない縁」でかたく結ばれていると言ってもいいでしょう。

そもそも、活性酸素は人間が活動していればどうしてもできてしまう副産物であって、日中の活動時間や活動量が多いとより発生しやすくなるもの。じつは、その日中にできた活性酸素を除去しようとする反応が睡眠を呼ぶのではないかという説もあるのです。

要するに、睡眠は活性酸素の害を減らすためにあるのではないかということ。わたしたち動物になぜ睡眠が発生したのかはいまだ科学的結論が出ていない問題なのですが、「日中の酸化ストレスによる細胞ダメージを解消するために睡眠が必要だった」というのはかなり説得力がある話なのではないでしょうか。

少なくとも、活性酸素の発生量に睡眠の質や量が大きく影響しているのは科学的に見ても疑いありません。すなわち、慢性的な睡眠不足だったり睡眠の質が悪かったりするとてきめんに活性酸素が多くなってしまい、逆に、質のよい睡眠を十分にとれていれば活性酸素を少なく抑えられることにつながるのです。

眠りはじめが肝心

そこでお聞きしますが、みなさんは質のよい睡眠を十分にとれているという自信がおありでしょうか。

たぶん、自信をもってイエスと答えられる方はかなり少ないでしょう。日本人の睡眠不足は世界でもワースト１だとされています。「自分の睡眠も問題アリだな」という心当たりがある方は、活性酸素ダメージを減らすためにも日々の眠りをいま一度見直してみてください。

なお、「いったい何時間寝るのがいちばんいいのか」という問題ですが、必要な睡眠時間には個人差もあり、その時間は年齢によっても変わってきます。ただ、多くの医学論文を総合すると、やはり「６時間」は睡眠時間を確保するのがいいようです。そして、その６時間の中でもとくに「最初の１時間半」をぐっすり眠ることが大切になります。

この最初の１時間半を深く眠ることができると、活性酸素による細胞のダメージを効率よく修復でき、心身の疲れもとれやすくなるのです。ここをぐっすり眠れるかどうかで全体の睡眠の質が決まると言ってもいいでしょう。ですから、みなさんも「眠りはじめが肝心」と心得て日々の睡眠を整えるようにしてみてください。

「朝の光」と「夜の光」をコントロールしてリズムを整える

毎日の睡眠リズムをどう整えるかについても述べておきましょう。これに関しては、「朝の光」と「夜の光」がカギを握っています。

まず、わたしたちの「覚醒／睡眠」のリズムをつくる調整の起点になっているのは、朝のおてんとうさまの光です。

ご存じの方も多いと思いますが、人間には日々の生体リズムを調整する「体内時計」が備わっています。ただ、人の体内時計周期は１日25時間。地球の自転周期の24時間と比べてズレがあり、放っていると少しずつズレが大きくなっていってしまいます。

そこで、「コラッ、ズレないで正しくしてろ！」と活を入れてくれるのが、朝の太陽の光。朝のおてんとうさまの日差しが「体内時計のズレをリセットする役割」を果たしているんですね。

また、朝のおてんとうさまの光を浴びると、「セロトニン」という脳内物質の分泌が高まることが知られています。セロトニンは心を癒したり幸せな気分をもたらしたりする作用が知られていますが、心身をしゃきっと覚醒させて精神を安定させる働きもあります。簡単に言うと、朝、太陽の日差しを浴びてセロトニン分泌が高まるとしっかりと目が覚め、同時に交感神経の働きが高まって心身が「活動モード」にシフトするのです。おてんとうさまの光によって、１日を元気に活動するスイッチがオンになると言ってもいいでしょう。

ですから、私は、朝起きたら、真っ先にカーテンを開け、おてんとうさまの光を全身に浴びてグーッと伸びをするのを習慣にしています。何でもないことのようですが、心身のリズムを整えるのには、この習慣がとても重要なのです。

規則正しい睡眠リズムを形成するには

なお、この「朝の光」は、心身の覚醒だけでなく、夜の睡眠や休息にも大きな影響をもたらしています。

それは、朝に分泌が高まるセロトニンを原材料として、「睡眠ホルモンのメラトニン」がつくられているから。メラトニンは日没後、とっぷりと日が暮れたころに分泌が高まって自然な眠気をもたらす物質です。そして、このメラトニンは、朝、おてんとうさまの光を浴びてからだいたい15時間後に分泌が高まるとされています。



つまり、朝７時に光を浴びると、それを合図にセロトニン分泌が高まり、それを原料にメラトニンがつくられて、15時間後の夜10時くらいになるとメラトニン分泌が高まって眠くなってくるという流れになります。

このため、朝、いつも同じくらいの時間におてんとうさまの光を浴びていると、夜、いつも同じくらいの時間に眠くなってきて、規則正しい睡眠リズムを形成できるようになるわけですね。

メラトニンの弱点

ただし、夜にメラトニン分泌を高めるには、できるだけ守ってほしい注意事項があります。

それは、夜遅くまでスマホ、パソコン、タブレットなどを使い続けないこと。なぜなら、メラトニンには「夜、強い光を浴びると分泌が抑えられてしまう」という弱点があって、スマホなどのディスプレイから放たれる強い光を目にしていると分泌が減って、自然な入眠が妨げられて寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりしてしまうからです。

メラトニン分泌を増やすには、なるべく暗めの環境でリラックスして夜を過ごすほうがよいとされています。だから、眠りの妨げにならないよう、できれば就寝の３時間前、少なくとも１時間前にはスマホやパソコンの操作を切り上げて、なおかつ室内の照明を暗めにして過ごすことをおすすめします。

すなわち、「夜の光」をコントロールしてこそ、心地よい眠りを手に入れることができ、「朝の光」と「夜の光」の両方を制してこそ、睡眠と覚醒の正しいリズムを手に入れることができるというわけです。

先ほど、「睡眠は覚醒時の活性酸素の害を減らすためにあるのかもしれない」という話をしましたが、「朝の光」「夜の光」をコントロールしつつ日々を送れば、日中はしっかり活動して夜はぐっすり休むという覚醒と睡眠のリズムができ、活性酸素のダメージを最小限に抑えていくことができるのではないでしょうか。

※本稿は、『60代からは体の「サビ」を落としなさい』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。