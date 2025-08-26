GoogleドキュメントにGeminiによる読み上げ機能が追加されました
Geminiがさらに頼れる相棒に。
Google（グーグル）は新機能として、Googleドキュメントで作成した文章をGeminiが読み上げる機能をリリースしました。
今までもありそうだったし、一見地味な機能追加に見えるんですが、これが意外にこれから仕事や作業する上での必須機能になっていきそうなんです。
数クリックですぐに読み上げ
Googleドキュメント内で、Tools → Audio → Listen to this tabから文章を読み上げてくれるようになります。
リリースはまず英語版からですが、しばらく経てば日本語にも対応するとみられています。Googleによれば、Geminiの音声はさまざまな声や再生速度でカスタマイズ可能ということなので、急いでるときは早いスピードで、好みの声への変更なんてこともできちゃいます。
校閲は「とりあえずGemini」な未来
現時点では英語対応のみですが、いずれ日本語にも対応するはずなので、そうなれば文章を作成したとき、内容を確認しないといけない場面で、とりあえずGeminiに読み上げてもらえばいいようになりそうです。
書いた文章のミスを見つける時にとりあえずGeminiに読んでもらえば、時短にもなるし、正確に読んでくれるし、この機能結構よさそうです。
