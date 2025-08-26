「健康診断にひっかかってしまった」「お腹まわりが気になる」「疲れがとれない」といった悩みはありませんか？生活習慣病・肥満治療の専門医である牧田善二先生は、「『健康に良い』と信じて実践していることが、じつは健康に良くなかったり、なんとなく習慣化していることが健康を損なう結果につながっていたりします」と語ります。そこで今回は、牧田先生の著書『すぐに実践したくなる すごく使える栄養学テクニック』から一部を抜粋し、「栄養学の正しい知識」をご紹介します。

【書影】生活習慣病の専門医が教える、医学的に正しい食事法とは？牧田善二『すぐに実践したくなる すごく使える栄養学テクニック』

* * * * * * *

ブロッコリーは「生」が栄養満点

皆さんはブロッコリーをよく食べていますか？

じつは、ブロッコリーは日本全体でよく食べられ、よく生産されるようになったため、2026年から「指定野菜」となります。

指定野菜とは、消費量が多く、国民の生活にとって重要性が高いと国が位置づけた野菜です。指定野菜になると、（天候などにより多く収穫できたことで）価格が下落しても、国から生産者に補助金などのサポートが行なわれるため、安定した供給が望めます。

すでにキャベツ、大根、きゅうり、なす、トマト、にんじん、ほうれん草、ピーマン、レタス、白菜、じゃがいも、さといも、ねぎ、玉ねぎの14品目が指定野菜となっています。そこにブロッコリーが加われば、1974年のじゃがいも以来、約半世紀ぶりの追加になります。

もともとブロッコリーは、かぶ、小松菜、アスパラガス、ごぼう、かぼちゃなど35品目が含まれる「特定野菜」でした。特定野菜は、指定野菜の次に重要だと考えられている野菜です。

ブロッコリーから摂れるスルフォラファン

ブロッコリーはビタミンＣ、βカロテン、葉酸、鉄などが豊富です。また、スルフォラファンという免疫を活性化するファイトケミカルも摂れます。

スルフォラファンは、ブロッコリーに元々含まれている物質「ＳＧＳ」にミロシナーゼという酵素が作用することで生じます。

包丁で刻んでブロッコリーの細胞を壊すことで、ＳＧＳがミロシナーゼと反応しスルフォラファンがたくさん生じるので、ブロッコリーは調理する前に小さめに刻んでおくとより効果が期待できます。

ただし、ミロシナーゼは熱に弱い酵素なので、なるべく加熱しないで食べたほうが良いのです。日本では茹でて食べられることが多いブロッコリーですが、海外では生で食べられています。細かく刻めばその硬さも気になりませんし、スムージーにしても良いでしょう。朝食に生のブロッコリーを用いたスムージーを飲めば、活力ある1日を始められるかもしれません。

その点、ブロッコリーの新芽であるブロッコリースプラウトは、さらに優等生といえます。ブロッコリースプラウトは、ブロッコリーよりずっと多くのスルフォラファンを含有しており、スーパーフードとして扱われています。そのまま生でサラダにしやすいので手軽に取り入れられることから、積極的にとってほしい食材の1つです。

キノコ類には免疫力を高める効果がある

キノコもぜひ積極的に摂ってほしい食材です。キノコにはカリウムやマグネシウムなどのミネラル、ビタミン類、さらには食物繊維が豊富に含まれています。どのキノコもおすすめですが、エノキダケやシメジなどは適量がパックになって売られているので、使いやすいかもしれませんね。

キノコは光合成でエネルギーを得る植物と違って、ほかの植物や動物を分解することで生きている「菌類」に属します。地球上には、なんと4000種類を超えるキノコが生息し、そのうち300種類ほどが食用となるそうです。



（写真提供：Photo AC）

もっとも、「食べられるキノコ」を判断するのは素人には難しく、私たちはもっぱら栽培されているキノコを口にしているわけです。

こうしたキノコ類には、免疫力を高める効果があることが以前よりわかっています。

また、ほかの食材にあまり含まれないビタミンＤの存在も特筆すべきところです。国立がん研究センターなどの報告によれば、血中ビタミンＤ濃度が高い人は、がんの発症率が低いことがわかっています。

さらには、骨粗しょう症予防のためにもビタミンＤが必須です。いくらカルシウムを摂っても、その吸収のために使われるビタミンＤがないと骨は強くならないのです。

キノコは洗わず使うのが正解

ほかにも、多様なビタミンやミネラルが含まれていますが、これらキノコ類の栄養素は水に溶け出しやすいものが多いので、栄養素や風味を逃がさないためにも調理法には工夫が必要です。

まず、必要以上に洗わないこと。土がついている石突きの部分だけを取り除けば、洗わずに食べられます。

キノコ類は鍋料理に欠かせませんが、じつは汁に多くの栄養素が流れ出てしまうので鍋に用いるのはもったいないと思います。できれば、バター炒めやホイル焼きなどにして、キノコから出た汁も全部口に入れてしまえば、栄養分も丸ごと摂れます。ただし、味つけとして塩分は控えめにしてくださいね。

ちなみに、干ししいたけで出汁を取ることからもわかるように、キノコ類は乾燥させると旨味成分のグアニル酸が増えます。余ったキノコがあったら、捨ててしまわずに干してみるのも良いかもしれません。

※本稿は、『すぐに実践したくなる すごく使える栄養学テクニック』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。