「星のカービィ×阪急電車」コラボ開催中！ キャンペーン情報が紹介駅員さん風カービィのぬいぐるみなども販売
【星のカービィ×阪急電車】 開催期間：8月22日～2026年3月17日
「星のカービィ」と阪急電車のコラボ企画「星のカービィ×阪急電車」が8月22日より2026年3月17日にかけて開催されている。
本企画では任天堂の「星のカービィ」シリーズと、大阪府などを走る阪急電車とのコラボが実施される。期間中はカービィのラッピングトレインが運行しているほか、電車をテーマにアレンジした「星のカービィ」のBGMの放送など、コラボにちなんだ企画が行なわれている。
9月2日より11月24日まではスタンプラリーが実施されるほか、1日乗車券も販売。さらに、駅員の帽子を被ったカービィとワドルディのぬいぐるみをはじめとしたグッズも販売される。任天堂はこれらのキャンペーン情報を紹介するページを公開した。
ラッピングトレイン
スタンプラリー
参加賞の「星のカービィ×阪急電車」オリジナルラバーマグネット
オリジナルデザインの1日乗車券
コラボグッズ・コラボフード
[トピックス]「星のカービィ×阪急電車」コラボのラッピング列車「カービィ号」が運行中。スタンプラリーやグッズ販売も。https://t.co/avr3iJPn5v- 任天堂株式会社 (@Nintendo) August 26, 2025
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.