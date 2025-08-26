「星のカービィ」と阪急電車のコラボ企画「星のカービィ×阪急電車」が8月22日より2026年3月17日にかけて開催されている。

本企画では任天堂の「星のカービィ」シリーズと、大阪府などを走る阪急電車とのコラボが実施される。期間中はカービィのラッピングトレインが運行しているほか、電車をテーマにアレンジした「星のカービィ」のBGMの放送など、コラボにちなんだ企画が行なわれている。

9月2日より11月24日まではスタンプラリーが実施されるほか、1日乗車券も販売。さらに、駅員の帽子を被ったカービィとワドルディのぬいぐるみをはじめとしたグッズも販売される。任天堂はこれらのキャンペーン情報を紹介するページを公開した。

ラッピングトレイン

スタンプラリー

参加賞の「星のカービィ×阪急電車」オリジナルラバーマグネット

オリジナルデザインの1日乗車券

コラボグッズ・コラボフード

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp.