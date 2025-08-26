心身の「なんとなく不調」に悩まされていませんか？脳神経内科医の山下明子さんは、身も心も癒やす方法として、マインドフルネスを取り入れた「食べる瞑想」を提案しています。これは、食事において「何を食べるか」ではなく「どのように食べるか」に焦点を当てた瞑想法です。そこで今回は、山下さんの著書『食べる瞑想：幸せな毎日が続く「新しい心の整え方」』から抜粋し、再編集してお届けします。

習慣化の秘訣は「はじめの一口だけ」

五感を研ぎ澄ませながらゆっくり味わう食べ方を、普段の食事に取り入れてみることは大切です。

ですが、そうは言っても、私たちは忙しいですよね。三食すべてに時間をかけて味わうのは、なかなかハードルが高いかもしれません。

「一日３回の食事をすべて、最初から最後まで瞑想しながら食べましょう」なんて夢のまた夢。本記事は、そのような提案をするわけではありません。

「はじめの一口だけでいい」

この考え方を、身につけていただきたいのです。

習慣というと、歯磨きや早起きなど、毎日の決まった行動を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、思考にも習慣というものがあります。

「思考のクセ」と言ったほうがわかりやすいかもしれません。出かける前に「カギとスマホと財布をバッグに入れたかな？」と考えたり、やりたくない仕事を「明日やればいいや」と先延ばしにしたりするのも、思考のクセの一種です。

それならば「食事のはじめの一口だけは、感覚を研ぎ澄ませて食べよう」と意識することも、繰り返していけば必ず習慣にできるはずです。

だって、毎日３回も実践の機会があるのですから。

それでは、やってみましょう。

ワンスプーン瞑想

食事の最初の一口を、スプーンや箸(はし)などで手に取ります。

香りを嗅いで、口に入れ、目を閉じます。

舌で温度、食感、味などを感じます。

咀嚼(そしゃく)し、音を聞きながら飲み込みます。

「ザクザクしてイチゴの香りがする」「なめらかでコクがある」のように、その一口から感じたことを、二つの感覚を使った言葉で表現してみましょう。

食事のたびに「最初の一口だけ、しっかりと五感を研ぎ澄ませよう」と意識することができれば、さまざまな料理や食材の味、食感の違いに気づくことができるようになります。

私の患者さんにも、最初の一口だけ「食べる瞑想」を習慣にしたことで、

「目を瞑って食べても、なんの野菜かわかるようになりました」

「牛肉って、部位ごとにこんなに味や食感が違うんですね」

と驚いていた人がたくさんいます。

「最初の一口」で脳を休ませる技術

では、なぜ最初の一口だけでも実践することが大切なのでしょうか。

それは、脳を休ませることにつながるからです。



例えば、午後の仕事などをあれこれ考えながら急いで食事を終わらせようとしているとき、あなたの頭は雑念でいっぱいになっています。これは、脳のデフォルトモードネットワーク（ＤＭＮ）が働きすぎている状態です。

ＤＭＮとは、内側前頭前野、後帯状皮質、楔(せつ)前部、下頭頂小葉などで構成される神経回路のこと。よく車の「アイドリング」にたとえられますが、ぼんやりしているときでもＤＭＮは活動しており、そのおかげで私たちは、突然の出来事にもすぐに対応することができています。

そんなＤＭＮは、脳内の情報整理の役割も担っています。

散歩しているとき、お風呂に入っているとき、布団の中でぼんやりとしているときに、いいアイデアが浮かんできた経験はありませんか？ それは、ＤＭＮが正常に働いている証拠です。

しかし、ＤＭＮは脳のエネルギーを非常に多く消費します。そのため、働きっぱなしにしていると、脳疲労を起こしてしまうのです。

ＤＭＮのオンとオフを上手に切り替える

私たちは気がかりなことがあると、そのことを考え続けてしまって目の前のことに集中できなくなりますが、それはまさにＤＭＮが活発になりすぎているサイン。車がずっとアイドリング状態だと、熱がこもったりバッテリーが傷んだりしてしまうように、私たちもＤＭＮのオンとオフを上手に切り替える必要があるのです。

そして、このＤＭＮの活動を休ませる方法として、近年注目されているのがマインドフルネスなのです。

食事に意識を集中させて、可能な限りゆっくり味わって楽しむことで、考え事で走り続けた脳を、少しの間休ませてあげることができるようになります。

「最初の一口だけ、感覚を研ぎ澄ませて食べる」方法を試してみて、ぜひ習慣にしてみましょう。その一口が、あなたの脳を休ませ、日々の生活に質の高い気づきをもたらしてくれるはずです。

