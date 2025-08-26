親子関係を良好に保ちつつ、いつまでも自分らしい暮らしを実現するには、どんな工夫が必要なのか。90代で独居を続ける3人に話を聞くと、そのヒントが見えてきた（撮影：本社・武田裕介）

【写真】「一人暮らしはメッチャ楽しいです」とにこやかに笑う東海林さん

親子の連絡は最低限。気兼ねなく自由を謳歌

「ごめんなさい。今日は写真撮影があると聞いていたのに、目が腫れぼったくて」と、花模様の杖を軽く突きながら一人さっそうと現れたのは、元祖・事件リポーターの東海林のり子さん（90歳）。取材場所は東海林さん行きつけのカジュアルレストランだ。

顔なじみの店員さんたちと笑顔で挨拶を交わして席に着くと、白いクッションが運ばれてくる。小柄な東海林さんの座高を調整するためのものだ。

「このお店には時々、一人で食事をしに来るんです。今は一人暮らしなので、自分の分だけ作るのは面倒なの。家では、ご飯はパックの白米、おかずもレンジでチンの簡単なもので済ますことが多いので、ここに来た時に新鮮なお野菜やお肉で栄養補給しています」

ところでなぜ今日は目が腫れているかというと、家を出る前に泣いたからだという。

「実は今朝、LINE友だちの若い男性とやり取りしていてね。彼が亡くなったワンちゃんの夢を見て、眠れなくなったというんです。私も愛猫を亡くした経験があるから、気持ちがわかって泣けちゃった。

でも自由に泣けるって贅沢よね。子どもと一緒に住んでいたら、そんなことできないでしょう。完全に一人ということは、ありのままでいられるということなんです」



ほとんど毎日書いているというToDoリスト。健康管理から推し活、一日の目標まで記入する（写真提供：東海林さん）

東海林さんは7年前に夫を亡くした。子どもは一男一女で、長男一家は東海林さんが一人になる前から同じマンションの別の階に住んでいる。長男の妻にとって東京は慣れない土地だったので、あえて近居を選んだ。

東海林さんはこの数年で何度か骨折を経験。動きが制限されている間は息子家族に助けてもらったというが、健康にはまだまだ自信がある様子だ。息子が心配するので歩行時に杖を使うことはあるものの、介護保険は利用していない。基本的にどこへ行くにも一人で行動する。

「80代の頃はまだ息子たちと一緒に出かけたり、お嫁さんや孫に対しても〈おばあちゃん〉として行動していました。でも、もう卒業。最近は息子たちもわかっていて、私に言わずに家族で出かけて、あとで写真を送ってくれたりお土産を持ってきてくれたりするんです。私はそれで十分。一緒に行っても皆と同じように歩けませんから」

気兼ねなく自分のペースで過ごす毎日が、本当に楽だという東海林さん。長女ともつかず離れずのいい関係を保っている。

「娘は離婚して一時期うちに戻ってきていたんです。でも一緒に住んでいると、どうしてもお互い気を使う部分が出てくるでしょう。今は彼女も独り立ちして、働きながら一人暮らししています。

といっても近所なので、ごみを捨てに来てくれたり、何かと助けてもらって。その代わり月に1、2回は一緒に外食して、私が娘の仕事の愚痴を聞いてあげます」

息子も、同じマンションに住むものの、しょっちゅう訪ねてくるわけではない。だが、毎日のように東海林さんのスマホに動物の動画を送ってくる。それに対して「かわいいわね」と返信することが、生存確認にもなっているという。

「私も自分がどこに出かけるとか、いちいち息子に報告はしません。ただ、月に1、2回ライブに行くときだけは、念のため行き先を伝えておくけれど」

東海林さんはヴィジュアル系バンドの熱心なファンで知られ、親交のあるミュージシャンも多い。前述のLINE友だちもそうだ。ライブに行くときは若いボーイフレンドがエスコートしてくれるので、子どもたちも安心しているという。

また、推し活を通じて知り合った女友だちとはLINEグループで交流したり、食事会を楽しむことも。

「だから寂しいということは一切ないの。朝起きたらすぐお化粧して、夫の仏壇にお水をあげる。それから、今日やることをメモ。新聞の音読は欠かしません。ついでに早口言葉の練習もします。私は話すのが仕事だから、滑舌が良くないとね」

家にいるときはスマートスピーカー「アレクサ」に話しかけて音楽を流したり、タブレットで韓国ドラマを観賞したり。スマートウォッチを使って歩数や睡眠を管理するなど、最新の電子機器も使いこなす。若い仲間とユーチューブ番組を作ったりと、仕事もまだまだ現役だ。

「最近は、男性同士の愛を描くBL小説も読むんですよ。凪良ゆうさんの小説が大好きで、夫の仏壇の横に何冊も置いてあるの（笑）。ずっと夢中で仕事や家族の世話をしてきたけど、こうして自由な時間が持てるようになり、今まで知らなかった世界にも出合えた。一人暮らしはメッチャ楽しいです」

「母親」や「祖母」という役割を返上し、自分自身のための人生を謳歌する東海林さんは、若々しく輝いて見えた。

