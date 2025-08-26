日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「凡庸な将軍」について。この連載を読めばドラマがさらに楽しくなること間違いなし！

10代将軍・家治の死

ドラマ内では眞島秀和さん演じる徳川10代将軍・家治が亡くなりました。

この人はおじいさんに当たる8代将軍の吉宗に高い期待をかけられていました。子どもの頃から聡明で、いわゆる「帝王学」を叩き込まれて育ったのです。

とはいえ、よほどの歴史好きならばともかく、その名を知る人はいません。つまり将軍としては目立った事績を残していないのです。

ドラマの中では政に関心を示していた家治でしたが、実際はどうだったのでしょうか。

今回はそのあたりを含めて、組織におけるリーダーと個人の資質ということについて少し述べてみましょう。

将棋が強かった家治

ドラマでも頻繁に将棋を指すシーンが登場していましたが、実際に家治は将棋が強かったそうです。



棋譜が残っていますのでプロの将棋棋士に確認してもらったところ、「まあ旦那芸の域を出ないけれども筋は良い」とのこと。

それから彼が作った詰め将棋も残っていて、こちらは棋士の二上達也さんから「すばらしい。独創的」と賞賛されています。

それから書画にも優れていた。これらのことから考えて、彼は個人としては優秀な人だったといえるのではないでしょうか。

3代将軍・家光の絵を見て感じたこと

ここで忘れてはならぬのは、人として優秀かどうかと、将軍としての業績が比例しない、という点ですね。

現代のリーダー論でもしばしば取り上げられることですが、社長は下から叩き上げた人が良いのか、筋目正しいぼっちゃんがいいのか。人の上に立つ人にはどんな才能とか資質が必要なのか。世襲は是か非か…。

そういった議論とも大いに関連があるこの問題ですが、甲論乙駁、だれもが納得する見解はないんでしょうね。

3代将軍家光の絵が平成の世になって発見されました。

その絵を見たときに、ぼくは「ああ、家光は（個人としては）優秀とはいえないな」と思いました。というのは、絵があまりに下手くそだったから。

いや、デザイナーさんからすると高得点なのかもしれませんが、ぼくら普通の人が見ると、子どもが書くような、凡作なのです。

うまく絵を描きたい、と思えば、うまい人の絵をまねるじゃないですか。たとえば鷹を描くとして、生きた鷹を写生するだけでなく、上手な人はどういうふうに描くのか、と鷹の絵を見て描き方を模倣する。

「学ぶ」は「まねる」から始まる、とよく言います。家光にはそうした学習の発想がない。もちろん天才ならば、今までにない鷹を紙の上に一から産み出すかもしれませんが、多くの場合は基礎がないと、伸びないでしょ。

個人の資質で選ぶと、必ずお家騒動が…

家光の父母である2代秀忠・お江の方は、そうした部分を考慮して、弟の国松（のち忠長）が将軍にふさわしいと考えた。

でも家康は違いました。

これからは幕府という組織が機能する。将軍は無能であっても構わない。個人の資質で選ぶとすると、必ずお家騒動が起きる。

トップが無能であることと、徳川家ひいては幕府が割れる危険性。無難なのは前者である。

そう判断して「長男があとつぎ。才覚は問わない」というルールを確立したのです。

「家康の再来」慶喜が徳川幕府の幕引きを…

先日のドラマでも宣下しましたが、家治の次には、家斉が将軍になります。

ちなみに家斉という人は子だくさんで知られていますが、資質は凡庸であった。でも彼は、部下である旗本・御家人からの人気が高かったそうです。

これは14代家茂、15代慶喜の関係にも当てはまる。

家茂はおぼっちゃまであったけれど、資質は高くなかった。逆に、慶喜が有能であることは皆が認めるほどであった。

けれども家来たちは家茂を慕った。あの偏屈な勝海舟ですら、家茂には絶対的な忠誠の念をもっていた。では慶喜はどうかというと、全く人気が無かった。

それに結局、「家康の再来」と謳われた慶喜が、徳川幕府の幕引きを担うことになりました。リーダーが優秀かどうかは、組織の成績に直結しない。

うーん、難しいところですねえ。