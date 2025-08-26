将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負は8月26日、徳島市の「渭水苑」で第5局の対局を行っている。藤井王位の3勝1敗で迎えた本局は、永瀬九段の先手で角換わりの出だしとなった。

3勝で防衛に王手をかけている藤井王位が勝負を決めるか、前局の勝利で勢いに乗る永瀬九段が踏ん張るか。大注目の中で争われている注目の第5局・徳島対局は角換わりに進み、藤井王位が右玉を採用した。

穴熊に組んだ永瀬九段は桂のタダ捨てから強く踏み込むと、1日目の午前中から竜を作る迫力を見せている。ほとんど時間を使わずに指し進めている永瀬九段は、本局も用意の作戦とみられており、その構想はどのようなものとなるのか注目を集めている。

ABEMAの中継に出演した本田奎六段（28）は、「体感では右玉持ちだが、先手も自然に対応している。昼食休憩明けの一手は、永瀬九段にとって決断の一手になりそう」と印象を語っていた。

早くも勝負所を迎えており、今後の展開からも目が離せない。持ち時間は各8時間の2日制。

【昼食の注文】

藤井聡太王位 松花堂弁当

永瀬拓矢九段 鉄火丼

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲永瀬拓矢九段 7時間16分（消費44分）

△藤井聡太王位 5時間52分（消費1時間8分）

