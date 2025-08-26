´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¡¢¹ñËÉÈñÁý³Û¤Î°Õ¸þ¼¨¤¹¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤¿·Á¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¹ñËÉÈñ¤òÁý³Û¤¹¤ë¡×¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¾å¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡ÖCSIS=ÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡×¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ñËÉÈñ¤òÁý³Û¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¹ñËÉÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏÃÂê¤Ë¾å¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñËÉÈñ¤ÎÁý³ÛÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ·³¤ò21À¤µª¤ÎÌ¤ÍèÀï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬¤º¾¡Íø¤Ç¤¤ë·³Ââ¤Ø¤ÈÊÑ³×¡×¤·¡¢¡ÖºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤È·³»ö»ñ»º¤Î¼èÆÀ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍÞ°µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò·è¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¼êÃÊ¤âÉ¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂÐÏÃ¤ä¶ÛÄ¥´ËÏÂºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
