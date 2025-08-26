◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)

バレーボール女子世界選手権は25日はプールE〜Hまでの第2戦の8試合が行われ、各組2試合が終了しました。

32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。

プールHの日本(FIVBランク4位)は第2戦でウクライナ(同17位)と激突。2セットを先取される苦しい展開となりますが、セットカウント0-2から大逆転勝利。キャプテンの石川真佑選手が両チーム最多29得点をあげました。同組ではセルビア(同8位)がカメルーン(同44位)にストレート勝利。日本とセルビアは2連勝で組2位以内が確定し、決勝ラウンドに進むことが決まりました。第3戦は27日に日本とセルビアが1位突破をかけて激突します。

24日、25日で各組のプール第2戦の全試合が終了。すでに各組2連勝を飾った2チームが上位2位以内に入ることが確定しています。

プールCのブラジル、プールDのアメリカも勝ち点やセット率で2位以内に入ることが確定。プールCはフランスとギリシャの直接対決の結果で残り1枠が決定、プールDは2位以下の3チームに可能性を残しています。

【予選ラウンド第2戦】

◆プールA

オランダ 3-0 エジプト

タイ 3-0 スウェーデン

◆プールB

ベルギー 3-0 スロバキア

イタリア 3-0 キューバ

◆プールC

ギリシャ 3-1 プエルトリコ

ブラジル 3-2 フランス

◆プールD

チェコ 3-2 スロベニア

アメリカ 3-1 アルゼンチン

◆プールE

カナダ 3-2 スペイン

トルコ 3-0 ブルガリア

◆プールF

ドミニカ共和国 3-0 メキシコ

中国 3-1 コロンビア

◆プールG

ドイツ 3-0 ベトナム

ポーランド 3-1 ケニア

◆プールH日本 3-2 ウクライナセルビア 3-0カメルーン