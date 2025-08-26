【バレー世界選手権】日本は大逆転勝利で決勝ラウンド進出確定 各組2試合が終了
◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)
バレーボール女子世界選手権は25日はプールE〜Hまでの第2戦の8試合が行われ、各組2試合が終了しました。
32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。
プールHの日本(FIVBランク4位)は第2戦でウクライナ(同17位)と激突。2セットを先取される苦しい展開となりますが、セットカウント0-2から大逆転勝利。キャプテンの石川真佑選手が両チーム最多29得点をあげました。同組ではセルビア(同8位)がカメルーン(同44位)にストレート勝利。日本とセルビアは2連勝で組2位以内が確定し、決勝ラウンドに進むことが決まりました。第3戦は27日に日本とセルビアが1位突破をかけて激突します。
24日、25日で各組のプール第2戦の全試合が終了。すでに各組2連勝を飾った2チームが上位2位以内に入ることが確定しています。
プールCのブラジル、プールDのアメリカも勝ち点やセット率で2位以内に入ることが確定。プールCはフランスとギリシャの直接対決の結果で残り1枠が決定、プールDは2位以下の3チームに可能性を残しています。
【予選ラウンド第2戦】
◆プールA
オランダ 3-0 エジプト
タイ 3-0 スウェーデン
◆プールB
ベルギー 3-0 スロバキア
イタリア 3-0 キューバ
◆プールC
ギリシャ 3-1 プエルトリコ
ブラジル 3-2 フランス
◆プールD
チェコ 3-2 スロベニア
アメリカ 3-1 アルゼンチン
◆プールE
カナダ 3-2 スペイン
トルコ 3-0 ブルガリア
◆プールF
ドミニカ共和国 3-0 メキシコ
中国 3-1 コロンビア
◆プールG
ドイツ 3-0 ベトナム
ポーランド 3-1 ケニア
日本 3-2 ウクライナ
セルビア 3-0カメルーン