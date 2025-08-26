フレッシュな果実が夏疲れした体にしみる。京橋千疋屋「自家製くりぬきゼリーセット」／ギフト
料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部ひら。観劇や旅行好きで、旅先のスーパー・共同浴場めぐりが趣味。ローカルグルメを見つけるとわくわくします！
彩り豊かで個性あふれるお菓子もとっても好きだけど、「やっぱり果物っておいしいなぁ〜」と思うときって、ありますよね。特に夏の暑さで疲れた体には、みずみずしくて甘酸っぱいかんきつのおいしさが本当にしみます……！ 果物専門店のフルーツセットは手みやげの定番ですが、「果物そのものよりちょっとひとひねりしたい！」というかたにおすすめの一品があるんです。
それが「自家製くりぬきゼリーセット」。いわずと知れた明治14年（1881年）創業の老舗果物専門店「京橋千疋屋」が、厳選した果物をぜいたくに使った商品です。
年間12万個以上の販売実績を誇る！
自家製くりぬきゼリーセット 4個入 4968円
【賞味期限：到着後1〜2日】【容量：オレンジゼリー、グレープフルーツゼリー 各2個】オンラインショップにて取り寄せ可
老舗の目ききによる果物を職人たちがひとつひとつていねいにくりぬき、絞りたて果汁を果実の器に注いで作る「くりぬきゼリー」。その魅力をお伝えします。
「自家製くりぬきゼリーセット」、ここも推せる！
●〈ザ・贈り物〉な高級感あふれるパッケージに気分が上がる。
この化粧箱の重厚感、さすが老舗ならでは！ ちょっとレトロなフルーツのデザインも素敵です。
ふたを開けると、高級フルーツ詰め合わせと同様に、うやうやしくオレンジ、グレープフルーツのゼリーが納められています。
それぞれがパックされているのですが、裏側のテープにははがしやすい工夫が。きめ細やかなおもてなしの心が光ります。
●ぜいたくにオレンジとグレープフルーツをまるごと使用！
袋から取り出すと、一気に広がる果物のフレッシュな香り。
今回ご紹介しているのは、オレンジとグレープフルーツのゼリーが2個ずつ入った「4個入」ですが、「6個入」7236円（税込み）、「8個入」9612円（税込み）も用意されています。お届け先に合わせて量を選べるのがうれしいですね。
●ふたをひと絞りして、よりいっそう豊かな風味を楽しんで。
ふたの部分にはあえて生の果肉を残しているのがポイント。食べる前にふたの部分をギュッと絞って果汁をふりかけると、さらに香りが立って最高にフレッシュな状態でいただくことができます。
ひとさじすくえば、ぷるぷるしていかにも涼やか。
さらに食べすすめれば、ときどきゴロッと大きな果肉が入っていたりして、これがうれしい！ できるだけ新鮮な状態で味わえるよう、できたてを送ってくれるので、届いたらできるだけ早くいただくのが正解です。
冷蔵庫を開けたとき、このぜいたくなまるごとゼリーが入っていると「わぁ……」とうれしくなります。ケーキなどの甘いものが苦手なかたにも喜ばれること間違いなし。残暑の贈り物にもぴったりの一品です。
おいしいもの帖 No.84
自家製くりぬきゼリーセット 4個入
4968円（税込み）〜／東京ほか／おすすめシーン・手みやげや贈答品、来客時のお茶うけに
※オンラインショップにて取り寄せ可（商品の性質上、クール便がない地域や、お届けに3日以上かかる離島などの一部地域へのお届けは不可）、送料別
https://www.mitsukuni-honten.com
SHOP DATA
京橋千疋屋 京橋本店
東京都中央区京橋1-1-9
TEL：03-3281-0300
営業時間：月〜金【販売】9:00~19:00【飲食】9:00~19:00(ラストオーダー/18:30) 土、日、祝日【販売】10:00~18:00【飲食】10:00~18:00(ラストオーダー/17:30)
休業日：年末年始
『オレンジページ』編集部・ひら
東京都出身。観劇、アンテナショップめぐり、旅行が好き。旅行先ではすきあらば共同浴場に行っています。47都道府県制覇まで、あと3県！ うさぎ占いはアンゴラうさぎ。