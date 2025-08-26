TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼¯»ùÅç¸©ËÜÅÚ¤«¤éÆîÀ¾¤Ë50¥­¥í¡¢»°ÅçÂ¼¤Î¹õÅç¤Ç¤¹¡£ÅÚÊýÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¡£ÆÊÌÚ¸©¤«¤é»³Â¼Î±³ØÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅç¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÅÚÊýÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó
¡ÖÃÏ°è¹Ô»ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¸òÎ®¤Ç¤­¤ë¤¹¤Æ¤­¤Ê¾ì½ê¡×

³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ÇÅç¤ÎÎò»Ë¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÚÊý¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢90ºÐ¤ÎÊÆÀ¹¥ì¥¤»Ò¤µ¤ó¤ËÀïÁè¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÆÀ¹¥ì¥¤»Ò¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÀïÁè¤Ï¡ËÆóÅÙ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×

¼¯»ùÅç¸©ËÜÅÚ¤«¤é²­Æì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿ÆÃ¹¶µ¡¡£¹õÅç¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¤Ç4µ¡¤¬¶á¤¯¤Î³¤¤ä»³¤ËÉÔ»þÃå¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿Ââ°÷¤òÅçÌ±¤¿¤Á¤Ç´ÇÉÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹¾Ì¾ÉðÉ§¾¯°Ó¡£¸©ËÜÅÚ¤Î´ðÃÏ¤«¤é½Ð·â¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¸Î¾ã¤Ç¶á¤¯¤Î³¤¤ËÉÔ»þÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ªÀïÄ¾Á°¤Þ¤Ç3¤«·î¶á¤¯¡¢Åç¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤¿¹¾Ì¾¤µ¤ó¡£°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÆÀ¹¥ì¥¤»Ò¤µ¤ó
¡Ö¡ØºòÌë¤Ïµã¤¯À¼¤¬¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤­¤Î¤¦¤ÏËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÊÆ¤Î¤´¤Ï¤ó¤¬²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¤«¤é¡Ù¡×

¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆÃ¹¶µ¡¤¬ÉÔ»þÃå¤·¤¿³¤¤òÎ×¤à´Ñ²»Áü¡£Àï¸å¡¢¹¾Ì¾¤µ¤ó¤¬ÀïÍ§¤Ø¤Î°ÖÎî¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤Æ·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£

¹¾Ì¾ÉðÉ§¤µ¤ó¡Ê2012Ç¯¡Ë
¡Ö20ºÐÁ°¸å¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤«¤é67Ç¯¡¢À¸¤­¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¤Í¡×

ÊÆÀ¹¥ì¥¤»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡£Ì¿¤¢¤ë¸Â¤ê¡×

ÅÚÊý¤µ¤ó¤Ï°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ëÅç³°½Ð¿È¤ÎÃç´Ö¤Ë¡¢ÊÆÀ¹¤µ¤ó¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÚÊýÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó
¡Ö80Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Åª³Î¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ò1¤Ä¡¢¶»¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÅÚÊýÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó
¡Ö¹õÅç¤Çµ¯¤­¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡×

Åç¤Ë»Ä¤ëÆÃ¹¶¤Îµ­²±¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î¼ê¤Ç¼¡¤Î»þÂå¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£