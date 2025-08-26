¡ÖÌ´Æó¤ÎÈþ¿Í²è¤½¤Î¤â¤Î¡×¾ïÈ×µ®»ÒàÂçÀµ¥í¥Þ¥óáÏÂÉþ»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÁ´¤Æ¤¬Ì´Æó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×
½Ä¼Ê¤ÎÃåÊª¤Ë¥°¥ì¡¼¤ÎÂÓ¡Ä²¼ÂÌ¤Ð¤¤ÇÈ±¤âÂçÀµ¥í¥Þ¥óÉ÷¤Ë
¡¡½÷Í¥¤Î¾ïÈ×µ®»Ò(53)¤¬¡¢ÂçÀµ¥í¥Þ¥óÉ÷¤Î¿è¤ÊÏÂÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë²è²ÈÃÝµ×Ì´Æó¤ò¸²¾´¤·¤¿¡Ö¶âÂôÅòÍ°Ì´Æó´Û¡×¡Ê¶âÂô»Ô¡Ë¤Î³«´Û25¼þÇ¯µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¡¼¥ó¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤«¤ì¡¢½Ä¼Ê¤ÎÃåÊª¤Ë¥°¥ì¡¼¤ÎÂÓ¡¢²¼ÂÌ¤Ð¤¤ÇÈ±¤âÂçÀµ¥í¥Þ¥óÉ÷¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¿è¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈäÏª¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÁõ¤¤¤ÇÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤È¤Ã¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÃåÊª¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃåÊª¤ÎÊÁ¡¢È±·¿¡¢Ê·°Ïµ¤Á´¤Æ¤¬Ì´Æó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÌ´Æó¤ÎÈþ¿Í²è¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÀ¶Á¿¤Ê½÷À¡×¡Ö¤ªÃåÊª¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¡¡Ì´Æó¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ªÃåÊª»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¼ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£