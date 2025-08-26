「おせち商戦」が本格化　“最大9連休”で「贅沢おせち」の展開目立つ…約8割が「来年のおせち購入する」

早くもおせち商戦が本格化しています。

年末年始が「最大9連休」となることから、家族が集まる需要を見越して「ぜいたくなおせち」の展開が目立ちます。

東武百貨店が打ち出したのは、ローストポークをメインに背脂ソースがついた、6人用の“肉づくし”のおせち。

過去最大級のボリュームということで、持ってみるとずっしりとしていて、重さは4kgあります。

値ごろ感のある2万円台で大人数向けの商品も並んだほか、おせちに加える1品として、鍋の品ぞろえも充実させています。

最近の調査では、2026年のおせちを「購入する」人は約8割で、7割が「節約は意識しない」と答えていて、「おせちは奮発したい」というニーズが伺えます。

一方、「年末も楽しめるおせち」を初めて提案した高島屋では、「肉・ウナギ・カニ」をメインにしたものや、「松葉ガニ」を使ったオードブルが登場。

一人でもお正月を華やかに楽しめる「ソロ活おせち」のほか、1マスずつ中身を選べ、値段も自分で決められる「カスタマイズおせち」も打ち出しています。

食料品バイヤー・天笠亜佑子さん：

普段頑張って節約されているからこそ、お正月だけは楽しく過ごされたいというニーズもありますので、そういったものもしっかりご用意しております。

家族や友人と集まる需要を取り込もうと、独自のおせちを競う動きが強まっています。