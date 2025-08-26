お笑い芸人の娘、“共演NG”の親子ショット公開。夫撮影＆SNSで初公開「驚きました」「好感度爆上がりです」
俳優でタレントの岡田結実さんは8月25日、自身のInstagramを更新。SNSでは初めてというレアな写真を公開しました。
【写真】レア過ぎる親子ショット
加えて「SNSで2人の写真あげるの何気に初！！！！！ 夫がこの写真撮ってくれた天才！！！！！！」と明かしました。
コメントでは、「最高」「素敵すぎるっ」「写真見て驚きました」「最高すぎるぅぅぅぅ尊い…………」「改めてご結婚おめでとうざいます」「いい写真だね」「お父さんの思惑通り好感度爆上がりです」「ほんとに素敵な親子関係すぎます」「初めて2人が揃ったとこ見れて嬉しい」「エモい」などの声が上がっています。
また、「ボケを言い合えるぐらい仲の良いことが明確なのに何故共演NGなのやら、、もう共演NG解除してもよいのでは？」「なぜお父さんと共演NGなの？」といった声も。
「最高すぎるぅぅぅぅ尊い…………」「そういえば前に色々な報告兼ねて父親とご飯しました〜」とまず報告した結実さん。投稿には、父親でお笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右さんとのツーショットを2枚載せていますが、2人がそろって顔を見せている写真はありません。「私たち共演NGなので写真撮るの試行錯誤してたら父親がめっちゃ笑ってた」と、“共演NG”のため、結実さんが顔を見せているときは圭右さんが背中を見せる、というポーズになっているようです。
