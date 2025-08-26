俳優でタレントの岡田結実さんは8月25日、自身のInstagramを更新。「私たち共演NGなので」という人物とのツーショット？ を公開しました。（サムネイル画像出典：岡田結実さん公式Instagramより）

【写真】レア過ぎる親子ショット

「最高すぎるぅぅぅぅ尊い…………」

「そういえば前に色々な報告兼ねて父親とご飯しました〜」とまず報告した結実さん。投稿には、父親でお笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右さんとのツーショットを2枚載せていますが、2人がそろって顔を見せている写真はありません。「私たち共演NGなので写真撮るの試行錯誤してたら父親がめっちゃ笑ってた」と、“共演NG”のため、結実さんが顔を見せているときは圭右さんが背中を見せる、というポーズになっているようです。

加えて「SNSで2人の写真あげるの何気に初！！！！！　夫がこの写真撮ってくれた天才！！！！！！」と明かしました。

コメントでは、「最高」「素敵すぎるっ」「写真見て驚きました」「最高すぎるぅぅぅぅ尊い…………」「改めてご結婚おめでとうざいます」「いい写真だね」「お父さんの思惑通り好感度爆上がりです」「ほんとに素敵な親子関係すぎます」「初めて2人が揃ったとこ見れて嬉しい」「エモい」などの声が上がっています。

また、「ボケを言い合えるぐらい仲の良いことが明確なのに何故共演NGなのやら、、もう共演NG解除してもよいのでは？」「なぜお父さんと共演NGなの？」といった声も。

「生でお宝見ちゃったよ」

普段の投稿では仕事のオフショットを中心に載せている結実さん。14日には「小さい頃から観させていただいていた、なんでも鑑定団に出演した！！！！！！すごすぎる！！！生でお宝見ちゃったよ」と、バラエティー番組『開運！なんでも鑑定団』（テレビ東京系）に出演したことをうれしそうに報告していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。(文:橋酒 瑛麗瑠)