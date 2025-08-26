熊本県で「夏に行きたい滝」ランキング！ 2位「夫婦滝」を抑えた、圧倒的1位は？【2025年調査】
涼を感じる夏の風物詩、滝。マイナスイオンに包まれて、自然の中でひと息つきませんか？
回答者からは「出逢いの滝、縁結びの滝としても知られる絶景で素晴らしいスポットだと思います」（30代女性／愛知県）、「名前の通り夫婦だから結婚したので主人といってみたいから」（20代女性／山口県）、「見事に本当にまるで夫婦のように左右に流れる滝を見たことがないのでとても興味がある」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国10〜60代の男女215人を対象に、「夏に行きたい滝（九州地方・沖縄）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「熊本県で夏に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：夫婦滝／40票南小国町の静かな森の中に佇む夫婦滝は、2筋の滝が寄り添うように並んで落ちることから名付けられた、どこか温かみを感じる滝。水の流れが奏でるやさしい音と、周囲の緑に囲まれた空間は、訪れるだけで心がほどけていくような癒しがあります。縁結びのパワースポットとしても知られ、恋人同士や夫婦で訪れる人も多いのが特徴。派手さはないけれど、静かに涼を楽しみたい人にはぴったりの滝です。
1位：鍋ヶ滝／68票小国町にある鍋ヶ滝は、その珍しい“裏見の滝”としての姿が訪れる人々を魅了する熊本屈指の涼スポット。幅広の滝がまるで水のカーテンのように流れ落ち、その裏側を歩ける遊歩道からは幻想的な景色が間近に楽しめます。滝の内側に入った瞬間、ひんやりとした空気と水音に包まれて、まるで別世界にいるような感覚に。暑さを忘れさせてくれる涼感と写真映えも抜群な美しさで、夏のレジャーにぴったりの人気スポットです。
なお、鍋ヶ滝を訪れる際は事前予約が必須となっています。小国町の公式Webサイトなどで事前に予約手続きをしてください。
回答者からは「滝の裏側に入って見ることができる。滝の裏側はひんやりしていて、水しぶきが心地よい」（40代女性／愛知県）、「CMなどでも見る横幅のある滝を見てみたい。ライトアップもされているようなので、夜の景色も楽しめそう」（30代女性／熊本県）、「この滝は約10mの落差と約20mの幅を持ち、『滝の裏側』に入れることで知られる特別なスポットです。滝のカーテンのような水の流れは幻想的で、夏の暑さを忘れるひんやりとした癒しの時間を提供してくれます。入園には事前予約が必要ですが、その分快適に楽しめます」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)