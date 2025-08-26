É×¤Ï¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ä3¥«·îÁ°½Ð»º¤Î34ºÐ¥â¥Ç¥ëà°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ëá¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö»º¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ï¥³¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈþ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖåºÎï¤òÊÝ¤Æ¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Ä¡×
¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈþ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡3¥«·îÁ°¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÀ¯°¼(34)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö#º£Æü¤Î°¼Éþ¡¡Ï¢ºÜ¤Î»£±Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æü¡£¼«Ê¬¥á¥¤¥¯ºÇ¶á¥Á¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»º¸å¤¹¤°¤³¤ì¤Ï¥¹¥´¥¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤Í¤§¡¢¤É¤©¤·¤Æ¤Ê¤Î¡ÄÃËÀÃ£¤è¡¢»º¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ï¥³¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤è¤í¡×¡Ö¤´½Ð»º¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¡£Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë»º¸å¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¸µ¡¹åºÎï¤À¤±¤É¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈþ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÀ¯¤Ï21Ç¯12·î¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢ONE OK ROCK¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈToru¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£