金融資産1650万円・34歳男性「食費が節約できて、家族との時間が充実」すかいらーく優待で外食
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、妻、子ども（1歳）
居住地：神奈川県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人600万円、配偶者120万円
金融資産：現預金900万円、リスク資産750万円
・日本株：500万円
・米国株：150万円
・投資信託：100万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、すかいらーくホールディングス＜3197＞だそう。
100株以上の保有でもらえる優待の内容は、「対象店舗での飲食に利用できる株主優待カード（2025年9月発送分より電子チケットに変更）」。「外食の機会が多いのと、優待を使えるお店は、子連れでも入りやすい所が多いため」購入を決めたとあり、「4年ほど保有」していると言います。
優待カードは主に「週末の外食に使っています。特にガストでのランチや、バーミヤンでのディナーで利用することが多いです」と投稿者。優待を使うことで「食費が節約できるうえ、外食の頻度が増えて、家族との時間が充実しました。（優待を使えるお店には）子どもが喜ぶメニューが多い」点でも買ってよかったと語っています。
すかいらーくホールディングス以外では、イオン＜8267＞の株主優待が、「対象店舗でイオンオーナーズカード（100株以上の保有を条件に発行される株主優待カード）を利用して買い物をすると、一部キャッシュバックがあり、家計にやさしい」といった点で気に入っているそうです。
優待銘柄を保有するメリットとしては、「優待を使うことで自然と家族の会話が増え、週末に『どこ行こうか？』と、外出する楽しみも増えたことが大きい」とのこと。
今後購入を考えている優待銘柄については、「100株以上の保有でカタログギフトがもらえる日本管財ホールディングス＜9347＞や、100株以上の保有で対象店舗で利用できる株主優待券がもらえる吉野家ホールディングス＜9861＞に注目」していると教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
