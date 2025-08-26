ラテとコルネッティで大人時間♪スターバックス新カフェベーカリー

スターバックスが提案する新しいスタイルの「カフェベーカリー」が、いよいよ新宿に誕生します。第1号店となる「スターバックス リザーブ® カフェ 新宿マルイ本館2階店」は、イタリア・ミラノのバール文化と日本の喫茶店文化を融合した特別な空間。エスプレッソを使った上質なビバレッジと、イタリアンベーカリー プリンチ®のクロワッサン「コルネッティ」を一緒に楽しめる、新しい大人のご褒美スポットです。

多彩なビバレッジと新メニュー

クラシック ダブル トール ラテ

スターバックス リザーブ® スイートミルク コーヒー

こちらは店内\750（税込）、持ち帰り\736（税込）。

スターバックス リザーブ® エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®

スターバックス リザーブ® エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®は、店内だと\880（税込）、持ち帰り\864（税込）。

トゥデイズ コーヒー

店内だと\590（税込）、持ち帰り\579（税込）。

リザーブ カフェでは4つのカテゴリーをラインナップ。

華やかな「クリエイション ラテ」から、やさしい甘さの「トリート コーヒー」、デザート感覚の「ドルチェ コーヒー」、そしてリザーブ豆本来の個性を堪能できる「ブリュードコーヒー」まで揃います。

例えば『クラシック ダブル トール ラテ』は店内\750（税込）、持ち帰り\736（税込）。

コルネッティ ティラミス

さらに新登場の『コルネッティ ティラミス』（店内\790／持ち帰り\776）は、コーヒーの味わいを活かした大人スイーツとして注目です。

ミラノ流♡ラテ×コルネッティの楽しみ方



新店舗では、ラテとコルネッティを一緒に楽しむ「ディップ」スタイルを提案。フォームたっぷりのラテに、外はバリッと中はふんわりのコルネッティを軽く浸せば、ミラノ気分を味わえます。

おすすめは『クラシック ダブル トール ラテ』にシナモンをふりかけ、バターの香り豊かなコルネッティをディップするスタイル。

コーヒーとペストリーの組み合わせで、自分だけのお気に入りを見つける時間も楽しめます。

特別な空間で過ごす大人のご褒美時間



「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」をテーマにした店内は、モダンでありながら居心地のよいデザイン。

セルフピックのフードスタイルや、自由にアレンジできる「コーヒーディスカバリーカウンター」も用意されています。

2025年9月1日（月）より、新宿マルイ本館2階にオープン。新しいスターバックス体験が、日常に小さな贅沢を届けてくれます。

新宿で出会う、上質なコーヒー時間

スターバックス リザーブ® カフェ 新宿マルイ本館2階店は、ラテとコルネッティを通して大人のご褒美時間を叶えてくれる場所。

価格は\579（税込）から\880（税込）まで幅広く揃い、気分に合わせた一杯と出会えます。ミラノのように気取らず、喫茶店のように温かい、新しいサードプレイス。

心も体も満たされる特別なひとときを、ぜひ味わってみてください♪