世界中で大旋風を巻き起こしたボーイズ・グループ、ワン・ダイレクションの元メンバーでシンガーや俳優として活躍するハリー・スタイルズ（31）が、米女優ゾーイ・クラヴィッツ（36）とキスをしているところを目撃され、熱愛が浮上した。

米ピープル誌によると、英ロンドンで行われたクラヴィッツの最新作「コート・スティーリング」のプロモーションイベント後にキスする姿がキャッチされたといい、「プロモーションツアー中、2人は一緒に過ごしている」と情報筋の話を伝えた。

2人は24日にも、イタリア・ローマで腕を組んで歩く姿がキャッチされ、X（旧ツイッター）で動画が拡散されて交際のうわさが取り沙汰されていた。

一方で、クラヴィッツは「コート・スティーリング」で共演する俳優オースティン・バトラーとローマの前にプロモーションで訪れたフランス・パリのバーでお酒を一緒に楽しみ、抱擁する姿が目撃されて熱愛説が浮上したばかりだった。

2021年に俳優カール・グルスマンと離婚が成立したクラヴィッツは、その後交際していた俳優チャニング・テイタムと昨年10月に婚約を解消している。一方、歌手テイラー・スウィフトやモデルのエミリー・ラタコウスキーらと浮名を流してきたスタイルズは昨年、女優テイラー・ラッセルと破局して現在はシングルだと伝えられている。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）