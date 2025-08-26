NHK『うたコン』9月2日は“愛と青春の名曲”特集 布施明、hitomi×FRUITS ZIPPER、山内惠介ら出演
NHK総合の音楽番組『うたコン』が、9月2日に「愛と青春の名曲」をテーマに生放送される。今回の放送では、デビュー60周年を迎えた布施明を筆頭に、世代を超えて愛される名曲の数々が披露される。
【画像】デビュー60周年を迎えた布施明、パフォーマンスに期待
番組冒頭では、布施が代表曲「愛は不死鳥」を披露。続いて、2014年の連続テレビ小説『花子とアン』主題歌「にじいろ」を歌った絢香が登場する。また、9月2日は、5年前に亡くなった作詞家・なかにし礼の誕生日でもあり、なかにし作品の特集コーナーも展開。池畑慎之介が「夜と朝のあいだに」、北原ミレイが「石狩挽歌」を歌うほか、丘みどりが黛ジュンの「天使の誘惑」を披露する。
『プレイバック紅白』のコーナーでは、第51回紅白歌合戦（2000年）を特集。当時、シドニーオリンピックで金メダルを獲得した高橋尚子選手を鼓舞したhitomiの「LOVE 2000」を、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERとの共演で届ける。
番組後半では、布施が自身の少年時代を歌った「武蔵野On My Mind」や、新妻聖子がミュージカル『ミス・サイゴン』より「命をあげよう」を披露。さらに、来年デビュー20周年を迎える絢香がゴスペル要素を取り入れた「Wonder!」を歌うほか、山内惠介が椎名林檎書き下ろしによる最新曲「闇にご用心」をテレビ初歌唱。FRUITS ZIPPERはSNSでも話題の新曲「ピポパポ」を披露する。
■放送予定
9月2日（火）後7:57〜8:42 ＜NHK総合＞
※NHKプラスでの同時・見逃し配信あり（放送後1週間）
※NHKホールから生放送
予定曲目
・「愛は不死鳥」／布施明
・「にじいろ」／絢香
・「夜と朝のあいだに」／池畑慎之介
・「天使の誘惑」／丘みどり
・「石狩挽歌」／北原ミレイ
・「LOVE 2000」／hitomi、FRUITS ZIPPER
・「武蔵野On My Mind」／布施明
・「命をあげよう『ミス・サイゴン』より」／新妻聖子
・「闇にご用心」／山内惠介
・「Wonder!」／絢香
・「ピポパポ」／FRUITS ZIPPER
【画像】デビュー60周年を迎えた布施明、パフォーマンスに期待
番組冒頭では、布施が代表曲「愛は不死鳥」を披露。続いて、2014年の連続テレビ小説『花子とアン』主題歌「にじいろ」を歌った絢香が登場する。また、9月2日は、5年前に亡くなった作詞家・なかにし礼の誕生日でもあり、なかにし作品の特集コーナーも展開。池畑慎之介が「夜と朝のあいだに」、北原ミレイが「石狩挽歌」を歌うほか、丘みどりが黛ジュンの「天使の誘惑」を披露する。
番組後半では、布施が自身の少年時代を歌った「武蔵野On My Mind」や、新妻聖子がミュージカル『ミス・サイゴン』より「命をあげよう」を披露。さらに、来年デビュー20周年を迎える絢香がゴスペル要素を取り入れた「Wonder!」を歌うほか、山内惠介が椎名林檎書き下ろしによる最新曲「闇にご用心」をテレビ初歌唱。FRUITS ZIPPERはSNSでも話題の新曲「ピポパポ」を披露する。
■放送予定
9月2日（火）後7:57〜8:42 ＜NHK総合＞
※NHKプラスでの同時・見逃し配信あり（放送後1週間）
※NHKホールから生放送
予定曲目
・「愛は不死鳥」／布施明
・「にじいろ」／絢香
・「夜と朝のあいだに」／池畑慎之介
・「天使の誘惑」／丘みどり
・「石狩挽歌」／北原ミレイ
・「LOVE 2000」／hitomi、FRUITS ZIPPER
・「武蔵野On My Mind」／布施明
・「命をあげよう『ミス・サイゴン』より」／新妻聖子
・「闇にご用心」／山内惠介
・「Wonder!」／絢香
・「ピポパポ」／FRUITS ZIPPER