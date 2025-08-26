ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¡¦Cocomi¡¢¥ì¥¢¤ÊÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª °µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥³¡¼¥Ç
¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëCocomi¤µ¤ó¤Ï8·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCocomi¡¢¥ì¥¢¤ÊÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª
1¡Á3ËçÌÜ¤Ç¤ÏÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4¡¢5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾Ð´é¤â¸«¤»¡¢Cocomi¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCocomi¡¢¥ì¥¢¤ÊÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤·¤¿Æü¡×Cocomi¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤·¤¿Æü¤ÎÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ªÁ´¿È¥³¡¼¥Ç¤òºÜ¤»¤È¤¤Þ¤¹¡£¸üÄìÂçÂçÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¡Á3ËçÌÜ¤Ç¤ÏÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4¡¢5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾Ð´é¤â¸«¤»¡¢Cocomi¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏªCocomi¤µ¤ó¤Ï7·î9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)