吉岡里帆、うなじ際立つ艶やかな浴衣ショットに反響「世界遺産級に美しいよぉ」「艶ぽっい」「めっちゃ綺麗」
俳優の吉岡里帆（32）が25日、自身のインスタグラムを更新し、金魚柄が風流な紅白の涼しげな浴衣姿を披露。全身ショットやうなじが際立つアップショットなど、複数枚の写真をシェアした。
映画『九龍ジェネリックロマンス』（8月29日公開）に関する仕事があったようで、ソロショットのほか、ダブル主演を務める俳優・水上恒司（26）との浴衣姿での2ショット写真もアップ。
投稿では「暑過ぎますね、、体調崩されてないですか？」と語りかけ、「水分補給たっぷりして下さいね」とファンを気遣った。
雅やかな浴衣姿に「めっちゃ綺麗」「世界遺産級に美しいよぉ」「艶ぽっい」「髪飾りもすっごく素敵です」「金魚柄の浴衣かわいぃー」「似合うね」「里帆チャンの浴衣姿見たら少し涼しくなってきました♪（笑）映画楽しみにしております」「恒司くんとのオフショもありがとうございます」など、さまざまな声が寄せられている。
