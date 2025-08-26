13歳・中学2年生のMIU、史上最年少ラウンドガールで鮮烈デビュー「これからも学業も活動も全力で」
東京・後楽園ホールで19日に開催された『WLD Vol.3』で、中学2年生のMIU（13）が史上最年少ラウンドガールとしてデビューした。2試合目、4試合目、さらにセミファイナルの第6試合に登場し、笑顔と堂々とした姿で観客を魅了した。
【写真】史上最年少ラウンドガール誕生 リハーサル中でも全力笑顔のMIU
セミファイナルでは、世界再挑戦を狙う藤原茜が4回TKO勝利を収め、会場は大歓声に包まれた。MIUも試合後のフォトセッションに参加し、華やかな舞台を一層盛り上げた。観客からは「若さと元気がすごく良かった」「会場の雰囲気が明るくなった」との声が寄せられ、鮮烈な印象を残した。
普段は学業に励む一方、部活のバレーボールやアイドル研究生としてのレッスンを両立。TikTokにも毎日投稿し、フォロワーとの交流を大切にしているという。MIUは「初めての経験で、とても緊張しましたが、会場のみなさんが温かく迎えてくださってうれしかったです。これからも学業も活動も全力で頑張ります！」と意気込みを語った。
大会関係者も「若い世代がリングに立つことで格闘技の可能性を広げてくれた」と評価。史上最年少ラウンドガールとしてのデビューは、大会に新たな華を添えるものとなった。
