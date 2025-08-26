山本裕典の師匠・“軍神”が一夜限りのホスト電撃復帰 華麗な接客スキルに驚きの声…「圧巻」「瞬殺」
ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#9）が26日午後11時から放送される。俳優・山本裕典が、ホストの師匠“軍神”こと心湊一希とともに、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』を再建すべく、新規オープンした新店舗『SiVAH』で店舗改革に挑む様子が描かれる。
【写真】“貴重”な表情！プレイヤーに電撃復帰した軍神
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。
26日の放送では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」第5弾を放送する。
山本の出勤5日目となる今回、『SiVAH』では初となる“初回デー”を開催。初めて来店する客（＝姫）のみが入店できるこのイベントは、ホストにとって接客スキルの真価を問われる舞台。営業開始前、店にやってきた山本に軍神は「俺も参戦するから」と2年ぶり、一夜限りのホスト電撃復帰を宣言。「背中見せようかなと思ってる」と語り、自らもプレイヤーとして現場に立つことで、店舗改革に反発する旧『MIST』の古参ホスト・玲や本気（ガチ）湊の心を動かそうと試みる。
『MIST』時代にはできなかった“初回デー”に、玲は「ちょっと気合い入っちゃいますね、頑張りますよ」と、本気湊も「初回（指名）とる奴が接客の上手い奴」と闘志を燃やすなか、山本も「軍神がバンバン（指名を）とるのであれば、軍神合宿とか普段（軍神が）言ってることが証明できると思う」「バンバン初回指名とる。今日めっちゃ自信ある！」と気合い十分で臨む。
そして、営業が始まると、軍神が2年ぶりとなる初回接客で圧倒的なパフォーマンスを披露。華麗なトークスキルで次々と姫の心をつかむ姿に、スタジオではニューヨーク・屋敷が「圧巻やわ」と、さらば青春の光・東ブクロも「瞬殺やん」と感嘆の声を上げる場面も。旧『MIST』では、初回客が入らないという苦い経験をした玲と本気湊。軍神の実力を目の当たりにした2人の心境に変化は訪れるのか？そして、軍神と肩を並べるべく、調子を上げていく山本はまさかの酔っ払いモードに突入!?果たして、山本と軍神の奮闘は、旧『MIST』勢に響くのか。
