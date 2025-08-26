「ご当地ビックリマンチョコ」東西セットの抽選販売が決定！ 特別シールホルダー付き
「ビックリマンチョコ」史上初となる「ご当地」をテーマにした「ご当地ビックリマンチョコ＜東日本編＞＜西日本編＞セット」の抽選販売が、9月2日（火）12時00分〜9月7日（日）23時59分までの間、ロッテオンラインショップ限定で実施される。
【写真】デザインは全50種！ 「ご当地ビックリマンチョコ」景品シール詳細
■47都道府県モチーフの景品シール付き
今回登場するのは、9月2日（火）に発売される「ご当地ビックリマンチョコ＜東日本編＞」と「ご当地ビックリマンチョコ＜西日本編＞」各種1箱に特別シールホルダーを付属した商品。
「ご当地ビックリマンチョコ＜東日本編＞」と「ご当地ビックリマンチョコ＜西日本編＞」は、「ビックリマンチョコ悪魔VS天使シリーズ」の40周年記念商品のファイナルとなる商品で、個包装の中には47都道府県をモチーフにしたビックリマンキャラクターのキラキラシールが全50種（各25種）の中からランダムで1枚封入されている。
本セットは、3000セットの数量限定。「ご当地ビックリマンチョコ」各種に加えて、シールと同じデザインのビックリマンキャラクターのイラストを使用した特別シールホルダーのおまけ付きで展開される。
なお、当落の連絡は、登録したメールアドレス宛へ9月9日（火）にお知らせ予定。マイページにて結果の確認も可能だ。
