『ちいかわ』×「東京ばな奈」コラボに新デザイン登場！ くりまんじゅう＆モモンガ＆ラッコが仲間入り
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』と「東京ばな奈」がコラボレーションした「ちいかわバナナプリンケーキ」がアップデートされることが決定。9月1日（月）からリニューアルして発売される。
【写真】かわいすぎて食べられない！ お菓子の絵柄6種詳細
■絵柄は全6種類
「ちいかわバナナプリンケーキ」は、ちいかわたちが描かれたスポンジケーキに、バナナプリン味のカスタードクリームとほろ苦いキャラメルクリームのダブルクリームが入った“むちゃうま”なケーキ。今回、バナナが20％アップされ、よりフルーティな味わいが楽しめるように進化した。
また、パッケージ、お菓子の絵柄、手提げが新デザインで登場。お菓子の絵柄は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのほか、くりまんじゅう、モモンガ、ラッコが仲間入り。絵柄は全6種類が用意され、どれが入っているかは開けてみてのお楽しみだ。
さらに、お菓子の個包装や8個入パッケージにランダムで1枚付属するオリジナルステッカーは、ちいかわたちが「東京ばな奈」のかぶりものからひょっこり顔を出す新デザインに変更され、よりコラボレーション感あふれる仕上がりとなった。
それから、今回のリニューアルをみんなで喜んでいるような、にぎやかな雰囲気のオリジナルイラストにも注目。瞳をキラキラと輝かせるちいかわたちを描いたデザインで、商品パッケージや、商品を1点購入ごとに1枚もらえる紙袋に採用されている。
なお、本商品の販売は、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、東京ばな奈ｓ（JR東京駅 八重洲地下中央口改札外）、羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台1番前で実施。販売方法などの最新情報については、「東京ばな奈」の公式ホームページをチェックしてほしい。
