Ì£¤Î¤¢¤ëÏ©ÃÏÎ¢µï¼ò²°¤Ë½Ð¸½
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSKE48¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶Ã¤¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µï¼ò²°¤¬¸®¤òÀÜ¤·¤¿Ï©ÃÏÎ¢¤Î¡ÖÆÝ¤ß½è¡Ø³Ú¡¹¡Ù¡×¤Î´ÇÈÄ¤Î²£¤Ç¥Ý¡¼¥º·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¸åÆ£³Ú¡¹(25)¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¸å¤â¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¸åÆ£¤¬£Ô¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤ËV¥µ¥¤¥ó¡£¡Ö¸åÆ£¡×¤ÎÉ½»¥¤ÎÅ¹¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤¬È¯¿®¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¡Ö¤é¤é¥é¥¸¥ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¸åÆ£¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡¢¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»ä¡ª¡ª¡ª¤¤¤Ä¤«½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤È½Ð¤»¤¿¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ê¤é²Ä°¦¤¤½÷¾¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Öµï¼ò²°¡ª³Ú¡¹¡¡¤¤¤¤¤Í¤§¡×¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¡×¡Ö³Ú¡¹¤µ¤ó¤ÈÆÝ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¹Ô¤¤Ä¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï2020Ç¯4·î¡ÖZIP!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£21Ç¯6·î¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥º¡¼¥à¥¤¥ó!!¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×(Æ±)¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£25Ç¯4·î¤«¤éÅÚÍËÄ«¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×(Æ±)¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£