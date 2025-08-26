【コスパ最強】ボリューム満点すぎるフライ定食！ 大田市場で家族3世代が切り盛りする食堂
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大田市場の市場食堂『三洋食堂』です。
半生ホタテと特大エビフライ海のスターが共演
かつて神田にあった青果市場で創業し、大田市場の開場と同時にこの地へやってきた。現在、店を切り盛りするのは2代目の大女将から孫の茅衣さんまで家族3世代。
手書きの短冊メニューには刺身定食や丼物に加え、各種の海鮮フライも堂々の品揃えだ。
大エビフライ2本、大粒ホタテ貝柱フライ3ヶ定食1700円
「昔からウチは揚げ物が多かったのよね」と大女将。
皿からはみ出す穴子フライはなんと35センチ。エビフライだって箸で持つとずっしり来るほど身が詰まっている。さらに新鮮な北海道産の大粒を使うホタテフライは、揚げ時間はジャスト1分。
軽く火が通った外側はほっこりした甘みや旨みが凝縮し、レアな部分の食べ心地は刺身のまんま。素材を立たせるようシンプルな作りにした自家製タルタルとの相性も上々だ。
2代目：池田香代子さん、4代目：茅衣さん「均一な黄金色に仕上げるコツはたっぷりの油で少しずつ。重要なのは、ありきたりだけれど油の温度。鍋にたっぷりの油を用意して少量ずつ揚げることが基本です。温度変化を無くすことで黄金色のきれいな衣に仕上がりますよ。できれば温度計を用意して、こまめに火加減をチェックしましょう」
大田市場『三洋食堂』
［店名］『三洋食堂』
［住所］東京都大田区東海3-2-7大田市場内関連棟D-11
［電話］03-5492-2875
［営業時間］5時〜14時（13時45分LO）
［休日］水（休市日のみ）、日・祝
［交通］東京モノレール流通センター駅から徒歩24分
撮影／小島昇、取材／菜々山いく子
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
