

海底で発見された潜水艇タイタンの一部（画像：USCG）

【写真で見る】タイタン胴体部へのカーボン加工の様子

ワシントン州エバレットにあるオーシャンゲートは、自社でタイタンと称する潜水艇を建造し、これに顧客を乗せて、北大西洋に沈んだ豪華客船タイタニック号の見学ツアーを開催していた。

しかし2023年6月18日、4人の顧客とオーシャンゲートCEOのストックトン・ラッシュ氏を乗せたタイタンは、ニューファンドランド島から750km南東の北大西洋でタイタニック号の沈む海を潜水している最中に、突如として海上のスタッフとの通信が途絶えた。

世界を駆け巡った衝撃的なニュース

海上からタイタンをサポートしていたオーシャンゲートのスタッフたちは、失われた通信の復旧を試みつつタイタンを捜索したもののまったく手がかりを得られず、すぐにアメリカ沿岸警備隊（USCG）に捜索を依頼した。そして、カナダやフランスからの応援を含めた大規模な捜索活動が行われたが、タイタンが行方不明になってから4日目、海底に横たわるタイタニック号のそばに、タイタンの一部と見られる構造物が沈んでいるのが見つかった。

現場の状況から、沿岸警備隊はタイタンの船体が水圧に耐えきれなくなり、圧潰してしまった可能性があると発表した。当然ながら、5人の乗員の生存は絶望的になった。このニュースは世界を駆け巡り、日本でもショッキングな話題として大きく報道された。

タイタンの圧潰事故のニュースは世界を駆け巡り、多くの人々を驚かせた。そしてこのような大きな事故は、当然ながら監督機関による事故原因の究明と、検証作業を通じた再発防止の対策を講じる必要が生じる。そのため、事故後には残されたオーシャンゲートのスタッフや沿岸警備隊、海洋専門家などによって事故の検証作業が行われ、事故発生から2年が過ぎた2025年8月5日、事故の全容をまとめた報告書が発表された。

報告書が浮き彫りにするCEOの無謀さ

発表された報告書について、沿岸警備隊海洋調査委員会のジェイソン・ノイバウアー委員長は、オーシャンゲートが利益優先のあまり安全上の懸念を軽視し、安全確保のためにとるべき対策を一貫して回避していたことがわかったとして「5人の命の損失は防止できたはずだった」と述べた。

さらに「オーシャンゲートは業界の専門家や社内スタッフからの警告を無視し、安全性よりも運用上の目標と財務上の配慮を繰り返し優先した」と続け、「オーシャンゲートの一貫した怠慢のパターンは、適切な保管の無視、運用の省略、厳格な安全性評価の実施の失敗において明らかであり、コストと時間の節約を安全性よりも優先するという問題を強調している」と評した。

報告書は、タイタンの事故をあらゆる角度から分析する一方、オーシャンゲートのストックトン・ラッシュCEOが、安全に関する規制をほとんど無視し、関係機関による調査などを「威圧的なやり方」によって回避するなど、非常に素行のよろしくない人物であったことを浮き彫りにしている。そして、もしラッシュ氏が生還していたとしても、起訴されていただろうと述べている。

また、オーシャンゲートの安全文化にも「重大な欠陥」があり、その職場環境は「有害」だったと評価。潜水艇タイタンについても、有人船舶として「未登録、未認証、未分類」のまま、ラッシュ氏によって「重要な検査、データ分析、予防保全手順を完全に無視した」状態で運用されていたと報告している。

ラッシュ氏の性格を示すエピソードとしては、2016年の沈没船調査時のトラブル事例がある。オーシャンゲートは当時、タイタンの前身となった潜水艇サイクロプス1号を使用して、水深73mに沈んだ客船アンドレア・ドーリア号を2日間にわたり調査した。しかしこの調査中、ラッシュ氏は操縦を誤り、サイクロプス1号が沈没船の船首と海底の隙間に挟まって身動きが取れない状態になってしまった。



サイクロプス1号（画像：USCG）

このとき、ラッシュ氏は思うように脱出ができないことに苛立って癇癪を起こし、操縦の交替を申し出た副操縦士に操縦用のコントローラーを渡そうとしなかった。そして、しばらくして少々落ち着いた頃に、海上の管制スタッフが副操縦士への交替を提案したときに、ラッシュ氏はコントローラーを投げつけるようにして副操縦士に渡したとのことだ。副操縦士は無事にサイクロプス1号を海上に帰還させることができたという。

その後も、オーシャンゲートの潜水艇は何度か沈没船にケーブルが絡まってしまうトラブルを起こした。また、サイクロプス1号の設計を改良して作られたタイタンを使い始めてからも、それは変わらなかった。

タイタンの設計

タイタンは全長6.7m、重量1万432kgで、船体の4ヵ所に電動スラスターを推進力として装備している。また、圧力容器となる胴体部は1層あたり2.5cm、5層のカーボンコンポジット製耐圧シェルとし、その後端部を半球型のチタン製隔壁で閉じ、前端部には外界観察用の23インチアクリル製半球型ドームが取り付けられる。そして、理論上は最大4000mまで潜行可能とされた。

われわれのような素人が知っているカーボン素材と言えば、非常に高い強度と軽量さを併せ持ち、F1マシンやボブスレー用の“そり”などに使われているハイテク素材という印象が強い。

だが、潜水艦や潜水艇のボディには通常、鋼鉄やチタンといった金属材料が用いられ、カーボン素材が使われることはまずない。なぜなら、カーボンコンポジットの主な材質である炭素繊維は、酸素や水蒸気への暴露、圧力や温度の変化によって疲労が蓄積し、物性劣化が進行していくからだ。

特に圧力を繰り返し受けると、カーボン素材中で層間剥離と呼ばれる現象が生じ、積層されたカーボンが分離して強度が落ちてしまう。



タイタン胴体部へのカーボン加工の様子（画像：USCG）

金属は応力を受けても変形することで、ある程度は耐久できる特性がある。だがカーボンコンポジット素材は一度損傷すると修復が難しい。また、カーボンコンポジットはその成形過程において空隙、汚染、気泡、しわ、多孔性などの欠陥が生じる可能性があり、そこに水が浸入するとさらに強度的な問題が生じやすくなる恐れがある。

2021年に新しい船体を製造

実際、タイタンの最初の船体は、2018年と2019年に実施した最大想定深度への無人潜航テストで、船体に疲労が原因とみられるクラック（ひび割れ）が生じたため、2021年に新しい船体を製造した。

ラッシュ氏は、オーシャンゲートの潜水艇設計開発プロジェクトには、ワシントン大学応用物理研究所（APL-UW）やボーイング、そしてNASAが協力したと述べていた。

しかし、専門家らが安全上のマージンを確保するために提出した設計推奨事項や厳しいテスト要件の多くがラッシュ氏によって無視または却下されたことから、APL-UWはサイクロプス1号設計時の500万ドルの共同研究契約のうち65万ドル程度の研究が完了した時点で「袂を分かった」と述べている。

ボーイングは圧潰事故後にABCニュースに対して、「ボーイングはタイタンのパートナーではなく、設計も製造もしていない」と主張した。沿岸警備隊の報告書によれば、ボーイングはサイクロプス1号のコンセプトデザインと予備的な実現可能性調査の概要を示したものの、実際の建造にはさまざまな追加作業があるとオーシャンゲートに報告していた。NASAも、声明で潜水艇の材料と製造・試験方法についてのガイダンスを提供したものの、それ以上の関与はないと述べている。

改善されなかった安全への対応

タイタンは、2022年に初めて有人でのタイタニック号への潜水に成功した。ただ、このときも海底で船体にケーブルが絡まってしまうなどの問題は起こった。幸いにも無事に脱出できたが、報告書は「オーシャンゲートには、深海でのケーブル絡まりに対するリスク軽減計画が存在せず、より深刻な状況に陥った場合に、タイタンの脱出をサポートするための水中ドローンなどといった準備もない」ことをしている。

ラッシュ氏の安全性軽視の姿勢は一貫しており、安全に関する懸念を伝えてくる従業員や、安全対策のために時間を費やそうとする従業員をたびたび解雇し、安全性よりも操縦の手間が省けたり、コストを軽減するようなアイデアをより歓迎した。

たとえば、タイタンが水面から引き上げられているときは、船体前部の透明なドーム型のパーツを18本のボルトで固定すると決められていたが、あるときラッシュ氏は、それを4本に減らすよう指示した。理由は単に「そのほうが早いから」だった。

しかし、後にタイタンが船の甲板上に吊り上げられたときに、4本のボルトがすべて折損し、ドームが落下する事故が発生した。

その後も、何度か発生したトラブルに根本的な対策がとられることがないまま、ついに最悪の事故が発生した。2023年6月18日午前10時47分、タイタンの船体は「圧力容器の構造的完全性を損ない、瞬間的かつ壊滅的な圧潰を引き起こす重大な事象」に至ったとされている。

海中からの謎の音

その瞬間と思われる時間には、海上のスタッフらが何かが弾けたような音を聞いていたが、すぐにはそれが何かわからなかった。程なくして、タイタンからの連絡は途絶えた。

この「重大な事象」は、タイタンが潜水を開始してから90分後に発生した。このとき、圧潰したタイタン内の乗員には瞬時に約34.5Mpa（メガパスカル）の水圧が全方向からかかったと考えられる。この圧力は1cm³あたり約351.5kgに相当する。身長175cm、体重65kgの人の体表面積（BSA）を約1.8m²と仮定すると、乗員は約6.3トンもの圧で押しつぶされたと考えられる。

この日タイタンに搭乗していたのはラッシュ氏のほかに、タイタニック号沈没事故の研究者でベテランダイバーだったフランスのポール＝アンリ・ナルジョレ氏、英国の実業家ヘイミッシュ・ハーディング氏、そしてパキスタンの富豪シャーザダ・ダウード氏とその妻の代理として見学ツアーに参加した19歳の息子スレイマン・ダウード氏だった。

ラッシュ氏の安全性軽視の背景には、深刻な財政的プレッシャーがあった可能性が指摘されている。事故発生の前の冬には、オーシャンゲートは保管費用削減のために、タイタンをカナダ・ニューファンドランド島の屋外に放置していた。その結果「極端な温度変化によって、タイタンの船体構造の安全性が損なわれた」とも報告書は指摘している。細かなトラブルが発生し、予想される船体強度の低下もきちんと監視していなかった圧潰事故は、起こるべくして起こったと言えるだろう。

沿岸警備隊海洋調査委員会のジェイソン・ノイバウアー委員長は声明で今回の調査結果が将来の悲劇の回避に役立つだろうとし、「既存の規制枠組みを外れたところで新たなコンセプトを模索している事業者に対して、より強力な監督と明確な選択肢が必要だ」と述べている。

またノースカロライナ州キャンベル大学の海洋史教授サルバトーレ・メルコリアーノ氏は、オーシャンゲートは、規制を執行する責任が誰にあるかが不明確な海洋法のグレーゾーンを悪用できたと指摘し、沿岸警備隊をはじめとする国際的な海上機関は今後、特に民間の潜水艇に関する規制において、協調体制の強化とより明確な執行メカニズムの確立を目指すことになるだろうとの見解を述べている。

新たなタイタニック見学ツアーが誕生へ

沿岸警備隊の報告書発表に前後して、オーシャンゲートとは別の新たなタイタニック号見学ツアーを、新たな企業が計画していることが報じられている。

トリトン・サブマリンズと称する潜水艇メーカーのCEOパトリック・レイヒー氏は、New York Postに対し、来年までに2000万ドルの費用を投じて、オーシャンゲートのタイタンよりもはるかに高い安全基準を満たす新型潜水艇「Triton 4000/2 Abyssal Explorer」を完成させたいと語った。



Tritonの新型潜水艇のCGレンダリング（画像：Triton Submarines）

レイヒー氏は、タイタニックが「歴史的に重要な沈没船であることに加え、これほど深い場所に沈んでいるという事実が、訪れる価値を高めている」と述べた。

New York Postはまた、ある情報筋から「数週間以内に誰かがタイタニック号に行くと聞いた」との情報を得たと報じている。それが誰なのかは不明だが、間違いないのはその人物が大富豪であり、1000万ドル以上の費用も（タイタンの乗船費用は1人あたり25万ドルだった）支払うつもりであるようだ。

ちなみに、英BBCは昨年5月にオハイオ州の不動産投資会社コナー・グループのトップで冒険家でもあるラリー・コナー氏が、レイヒー氏とともに独自の潜水艇でタイタニック号への探検を計画していると伝えている。

New York Postは「誰か」が誰なのかについては触れていないが、コナー氏は2022年に、SpaceXの宇宙船に乗って国際宇宙ステーション（ISS）への旅行も経験済みで、このときの費用は数千万ドルだったと言われている。ならば、タイタニック号への旅費も余裕で出せる人物であることは間違いなさそうだ。お金が余って余って仕方ないほどにもなれば、人はたとえほんの短時間でも、宇宙や海の底など、普通の人が到底体験できないような旅行への出費を惜しまないものなのかもしれない。

（タニグチ ムネノリ ： ウェブライター）