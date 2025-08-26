¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¡×¸åÈ¾AT10Ê¬¤Ë·àÅª·è¾¡ÃÆ¡ª ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î16ºÐ¿ÀÆ¸¤Ë»Ø´ø´±¤äÆ±Î½¤«¤é»¿¼»ß¤Þ¤º¡ÖËÜÅö¤Ë·èÄêÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£¸·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè£²Àá¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¡¢³«Ëë£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç·àÅª¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤¬¡¢16ºÐ¤ÎÄ¶°ïºàFW¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥°¥â¥Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¡Ý£²¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿90¡Ü£¶Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤Î£´Ê¬¸å¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÈ¿±þ¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È»î¹ç¸å¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿16ºÐ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡Ö16ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤·¤ÆËÜÅö¤Ë·èÄêÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¤È¤Æ¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆÀÅÀ¤â¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ç¾¤Î¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤â¡¢¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¡£´°àú¤Ê¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡£ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤²ò·èºö¤òÃµ¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥ê¥ª¤Î³èÌö¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¥¨¥ó¥°¥â¥Ï¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ëö¶²¤í¤·¤¤¿ÀÆ¸¤ÎÃÂÀ¸¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î16ºÐ¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¾×·â¤Î½é¥´¡¼¥ë
