俳優の西島秀俊（54）が26日放送のTOKYO FM「Blue Ocean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。フリーになった理由を語った。

西島は昨年4月に芸能事務所「クォーター・トーン」から退所し、独立。前年の23年にはハリウッドの大手タレントエージェンシーのCAAと契約している。

パーソナリティーの住吉美紀が「いろんな世界を見据えた作品に取り組んでいこうってことなんだろうなと見ているんですけど」と話すと、西島は「そんなことない」と笑いながら否定し、「実は思いはずっと変わってない。自分が素晴らしいと思っている監督、脚本、プロデューサー、共演者、スタッフと一緒に仕事をしたいというのはこのキャリアを始めたころから変わっていない」と変わらぬスタンスを明かした。

その上で、「時代がそういうふうになってきていて、日本人の俳優も作品が海外に行くこともあるし、海外の作品に呼ばれる機会も増えたので、僕もその1人として間口が広がった」と時代の変化に言及。「今月も日本の映画に入りますし、間口が広まったというだけでやる作業は全く同じ。お話をいただいて、脚本をいただいて、監督と会って、一緒にやりましょうってなって作品に向かうことは変わらない。ただ、今までのシステムだとそこに対応しきれないので、自分の間口を広げてやりたい方により向かうためにはやっぱりある程度自分の周りの環境を変えていかざるを得なかったということですね」と語った。