オトナ女子旅in軽井沢



まもなく8月も終わりですが、まだまだ暑い日本列島！

そんな灼熱から逃れ、残暑を涼しく過ごせるのが避暑地軽井沢！

標高約940ｍの軽井沢の８月の平均気温がなんと約２２度！



★出演

いとうあさこ

大久保佳代子(オアシズ)

川畑一志アナウンサー



★軽井沢高原教会

毎日夜7時半からサマーキャンドルナイト開催中

今月31日(日)まで



★白糸の滝

金･土･日曜 夜7時から真夏のライトアップ開催中

今月31日(日)まで





★軽井沢スイーツ散歩※９月３０日まで開催⚫︎軽井沢 浅間プリンスホテル“レトロ”メロンパフェ 3500円※テイクアウト不可⚫︎旧軽井沢 ホテル音羽ノ森Kiyomi 1650円※テイクアウト不可★軽井沢プリンスショッピングプラザKARUIZAWA MIZU ASOBI FIELD⚫︎HOBIEおとな 2,000円こども (小学生以下) 1,500円午後６時からはイルミネーションクルーズも開催★旧軽井沢銀座通り約750ｍに70店舗以上が立ち並ぶスポット★ブランジェ浅野屋 軽井沢旧道本店１９４４年オープンの名店スペイン製の石窯で製造した焼き立てパンなど軽井沢限定のハイクオリティな味が様々！⚫︎レモンパイ ４４２円 季節限定⚫︎信州育ちの豊潤和梨パイ ５２０円⚫︎レーズンブレッド ６４８円 軽井沢限定⚫︎ダークチェリーとクリームチーズのフレンチトースト 594円軽井沢限定 季節限定★和牛すき焼き そしじ 本店今年7月にオープン全国から厳選したＡ５黒毛和牛をリーズナブルにいただけると大人気のすき焼き店⚫︎すき焼きセット 天 １人前4378円★信州和牛専門店 まる牛信州牛を手軽にテイクアウトでき、食べ歩きに便利と人気のお店⚫︎ヤッホーブルーイング 軽井沢ビール クラフトザウルス 800円⚫︎A5信州和牛串 2500円 １日20本限定⚫︎黒毛和牛串 1100円⚫︎A5信州牛炙りにぎり 1100円★漬物 あいき全て手作り、しかも塩分抑えめの漬物は、野菜の旨みたっぷり⚫︎野沢菜古漬 700円⚫︎ピリ辛きゅうり 700円⚫︎アンズジャム 2000円⚫︎きゅうりバー 300円 ※夏期限定★SNOOPY Village 軽井沢店⚫︎信州ミルクとりんごのかき氷 1280円 ※イートイン価格★軽井沢銀座北斎グラフィック他であまり見かけない若手デザイナーによるモダンなデザインが好評お気に入りの１本が見つかるかも！⚫︎長傘 八咫烏 白翼 5940円⚫︎三つ折り畳み遮光日傘 硝子菊-撫子 5390円★てやんでぃ屋⚫︎20分コース ひとり3000円〜★万平ホテル１８９４年創業日本で３番目に古いクラシックホテル中でも国の登録有形文化財にも指定されているのが「アルプス館」。客室は「和洋折衷」のインテリアを今も受け継いでおり、名だたる著名人が愛してきた、由緒あるホテル⚫︎アルプス館グランドクラシック 72,162円〜1泊ご朝食付 一室二名利用時一人あたり⚫︎ロイヤルミルクティー 1300円★デリシア 軽井沢店⚫︎信州育ち すいか 4860円 ※仕入れによって価格が異なります⚫︎長野県産 黄金桃 862円 ※仕入れによって価格が変動します⚫︎長野県産 ナガノパープル 429円/100g ※仕入れによって価格が変動します⚫︎長野県産 ネクタリン 753円 ※仕入れによって価格が変動します⚫︎長野県産 シャインマスカット 429円/100g ※仕入れによって価格が変動します⚫︎長野県産 シャインマスカット 429円/100g ※仕入れによって価格が変動します⚫︎バナナコショウ 214円 ※仕入れによって価格が変動します⚫︎ズッキーニ １４８円 ※仕入れによって価格が変動します⚫︎白菜1/4 84円 ※仕入れによって価格が変動します⚫︎白菜1/２ １７０円 ※仕入れによって価格が変動します⚫︎キャベツ1/２ ８４円 ※仕入れによって価格が変動します⚫︎高見澤 七味チーズ 636円⚫︎竹内農産 スモーク野沢菜755円⚫︎おいしさA級 厚切りソースカツ丼 594円⚫︎おやき129円⚫︎信州産やわらか豚もつ煮 351円⚫︎若鳥もも塩焼き ５３９円⚫︎肉旨焼餃子 646円⚫︎八ヶ岳乳業八ヶ岳高原プレーンヨーグルト 215円⚫︎信州和牛の牛めし重（小） 863円⚫︎田七屋太陽のシナノスイートりんごジュース 1080円★軽井沢タリアセン大人900円 小人400円 乳幼児無料塩沢湖のほとりに広がる緑豊かな水辺の公園ボート遊びなどさまざまなレジャーが楽しめたり湖に生息する水鳥に餌やりができたりと家族連れやワンチャン連れでゆったりとした時間が過ごせる納涼スポット！⚫︎ボート遊び 800円〜⚫︎コイ・鴨の餌 100円★キムタクご飯とはキムチとたくあん、豚肉などを混ぜ込んだ、長野県塩尻市の学校給食で大人気のメニュー。スーパーでご飯の素が売られたり、飲食店で提供されるなど、今や塩尻市民のソウルフードとなっている。提供：塩尻市教育委員会⚫︎材料炊きたてごはん（少し固めがおすすめ） … 2合分ベーコン … 4枚（豚肉でも代用可能）キムチ … 90グラムたくあん … 90グラム（つぼ漬けでもO K）薄口しょうゆ … 小さじ2弱油 … 少々⚫︎調理手順・キムチとたくあんを2センチメートル幅くらいに粗くきざむ（キムチの汁はとっておく）・ベーコンは1センチメートル幅くらいに切る・フライパンに油をしき、ベーコンを炒める・きざんだキムチとたくあんを入れ、軽く炒める（キムチの汁も入れる）・薄口しょうゆを加え、味をととのえる・あたたかいごはんに混ぜ込む※お好みで長ネギなどを加えてもO K※ベーコンの代わりに豚肉を使うときは、薄口しょうゆを少し多めに、油はゴマ油にするとコクが出ます