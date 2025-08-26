

シャープが開発したパートナーロボット「ポケとも」（筆者撮影）

【写真で見る】ロボホンほど多様な動きはできないが、生成AIによる柔軟な会話応答に対応できる

手のひらにちょこんと乗る12センチの小さなロボットが、そっと首をかしげながら「こんにちは」と声をかけてくる。重さは200グラム。0.5ミリの深いフロッキー加工で、まるで生き物をなでているようなふかふかした感触だ。シャープが8月20日に発表した対話AIキャラクター「ポケとも」。ミーアキャットをモチーフにした丸みを帯びた愛らしい造形で、思わず頬が緩んでしまう。

「ポケとも」は、手のひらサイズのロボット本体と、スマートフォンアプリが記憶を完全共有する対話型AIサービスの総称だ。メインターゲットは20〜30代の女性。「ぬい活」に代表される、ぬいぐるみを日常のパートナーとする世代に向けた製品である。



ロボット本体だけでなくアクセサリーも販売する（筆者撮影）

「動物園に行ったよ」と話しかけてみた。数秒待つと「楽しかった？ どんな動物がいたの？」と自然な返答が返ってくる。動くたびに小さく「ぎゅん」というアクチュエータ音。これがまた愛らしい。

このポケとも、実は9年前にロボット電話「ロボホン」を世に送り出したシャープが11月に発売する新作だ。蓄積してきた知見と最新のLLM技術を組み合わせている。3万9600円という価格設定の裏には、おもちゃ量販店進出を見据えた計算がある。

ロボホンが教えた「持ち運べる」ことの重要性

「ロボホンを9年間展開してきて気づいたのは、愛されるキャラクター作りの重要性でした」。シャープ通信事業本部モバイルソリューション事業統括部の景井美帆統括部長は、ポケとも開発の背景をこう説明する。

ロボホンは発売から9年が経った今も、濃厚なユーザーコミュニティがある。ただ、発売当初は課題もあった。「人がロボットと会話するときに『話す言葉がない』という状況が頻繁に起きたのです」と景井氏は振り返る。



ロボホンほど多様な動きはできないが、生成AIによる柔軟な会話応答に対応できる（筆者撮影）

そこでロボホンでは、ロボット側から積極的に話しかける仕組みを作った。しかし、より根本的な解決策として注目したのが「いつでも一緒にいられる」サイズ感だった。愛着を深めるには、対話の回数を増やすことが欠かせない。そのためには持ち運びやすさが重要になる。



持ち歩きやすいサイズ感を実現した（筆者撮影）

ポケとものサイズ設定は、この知見から導き出した答えだ。手のひらサイズの12センチ、重さ200グラム。ポケットに入れたり、カバンからぶら下げたりして「一緒にお出かけ」できる大きさにした。フロッキー加工による手触りへのこだわりも、物理的な愛着を深める工夫だ。



シルバニアファミリーシリーズを思わせるふかふかの表面加工も愛着を高めるための工夫だ（筆者撮影）

「Mixiの『Romi』など競合製品との差は、いつも持って歩けるサイズ感にあります」と景井氏は明言する。コミュニケーション機能では共通部分があっても、一緒に生活する時間の長さが愛着の醸成を左右するからだ。

記憶と共感で築く新しい関係

今回新たに開発したのが「エンパシー・インテリジェンス（共感知性）」という技術だ。会話履歴、プロフィール情報、GPS位置情報、センサー情報などを総合的に見て、ユーザーの状況や感情に寄り添った会話をする。なお、プライバシー配慮として、登録者以外の顔が認識された場合はプライベートな会話を控える機能も搭載している。

実際のデモでは面白い場面があった。開発者が「毎日ビールを飲んでいる」と過去に話したことを覚えていて、「今日もビール飲みたくなりますね」と自然に話題を振ってきた。こうした「記憶の共有」が、従来の音声アシスタントとは違う関係性を作り出している。



製品名称はポケとも（ミーアキャットタイプ）。購入者が名前を付けるためキャラクター固有の名前はない（筆者撮影）

ポケとも同士が会話する機能もある。複数のポケともが一緒にいると、お互いに話しかけ合い、時には歌ったりもする。一対一の関係からユーザー同士のコミュニケーション促進へと広がる設計だ。

スマホアプリとの記憶共有で「いつでも一緒」

面白いのが、ロボットとスマートフォンアプリの完全な記憶共有だ。ロボットがそばにいないときや、音声での会話がしづらい環境では、アプリ版のポケともと音声・テキスト両方で対話できる。



スマートフォン用アプリも展開。495円のプランでロボットとアプリの両方を利用できる（筆者撮影）

ポイントは、ロボットとアプリで交わした会話の記憶が途切れないことだ。朝にロボットと話した内容を、昼間はアプリが覚えている。夜に帰宅してロボットと再会した時には、一日の出来事を踏まえた会話ができる。

アプリ版だけでの利用も可能で、月額495円でポケともとの対話を楽しめる。ロボット購入者は同じ月額料金で両方を利用でき、シームレスな体験ができる。そのおかげで、物理的な制約を超えて「いつでも一緒にいる」感覚を作り出している。

CE-LLMと「共感性」という新技術

ポケとものおしゃべりを支えているのは、シャープ独自のAI技術「CE-LLM」だ。Communication Edge - Large Language Modelの略。エッジデバイスとクラウドAIをシームレスに使い分ける技術のことだ。

実はここが、ロボホンとポケともの大きな違いでもある。ロボホン発売当初の2016年は、まだLLM（大規模言語モデル）技術が発展途上だった。そのためロボホンでは後から追加アプリとしてChatGPTを通じた会話サービスを提供している。一方、ポケともは当初からLLMベースの対話機能を搭載している。9年間の技術進歩を生かした設計だ。



シャープはエッジAIとクラウドAIを使い分けるプラットフォームを開発している。ビジネス向けの議事録作成サーバーや調理家電でも利用されている技術だ（筆者撮影）

「基本的にはOpenAIのGPT-4o miniを使っていますが、柔軟に変更できる仕組みにしています」と景井氏。LLMがどんどん進化するので、複数のAIエンジンを組み合わせることもできる設計にした。

応答速度を重視した処理の使い分けも工夫している。「うん」「そうだね」といった相槌は、ローカル処理ですぐ返す。一方で記憶や状況理解など、メインのシステムはクラウド上で動作させる。相槌で「間」を埋めることで、クラウド処理による数秒程度の応答待ちを感じにくくしている。

3万9600円に込めた戦略的価格設定

ポケとものロボット本体価格3万9600円は、徹底した市場調査に基づいて決めた戦略的な数字だ。「お客様にコンセプトを提示したうえで金額調査を実施したところ、4万円を超えると厳しいという声が多かった」と景井氏は明かす。

ロボホンは多機能性を追求した結果、法人向け展開も視野に入れた価格帯になった。しかしポケともでは「会話に特化する」という明確な方針のもと、機能を絞り込んだ。SIMカードスロットは搭載せず、Wi-Fi接続に限定。スマートフォンアプリとの連携で機能不足を補う設計だ。



シャープ通信事業本部モバイルソリューション事業統括部の景井美帆統括部長（左）とシャープ通信事業本部の中江優晃本部長（筆者撮影）

「スマホアプリでも会話できるので、SIMカードは必須ではないと判断しました」と景井氏。価格を抑える狙いもある。

この価格設定には、販路戦略も深く関わっている。「家電量販店だけでなく、おもちゃ量販店での展開も視野に入れています」と景井氏。従来のロボット製品とは異なる売り場での勝負を見据え、手に取りやすい価格帯にした。

ただし、持ち運んでの利用には制約もある。SIMカードは非搭載のため、外出先ではスマートフォンのテザリング機能が必要だ。完全に「どこでも会話」というわけではない。

月額利用料495円も、競合サービスと比較して安く抑えた。ロボット購入者は追加料金なしでスマホアプリも利用でき、記憶を共有する仕組みになっている。

IP戦略とコミュニティ形成への布石

ポケともの展開で注目すべきは、製品発売に先行してマンガ配信を始めている点だ。8月1日から公式X（旧Twitter）で連載中の「ミーアとナナミ」は、宇宙兄弟やドラゴン桜を手がけるコルクとの共同開発作品だ。

「まずはキャラクターを愛していただいてから、商品を知ってもらえればいいなと思っています」と景井氏。SNSを中心とした訴求で、キャラクターへの愛着を先に育てる戦略だ。

シャープ通信事業本部の中江優晃本部長は「キャラクターそのものを育てていくIPビジネスに本格的に取り組む」と宣言している。ポケともは製品にとどまらず、アニメーション展開も視野に入れたコンテンツビジネスの入り口と位置づけている。

技術面でも、キャラクター作成プラットフォームの構築を進めている。「キャラクターの外見、声、性格、知識などをWebコンソール上で設定することで、さまざまな対話AIキャラクターを短期間で作成できる仕組みを開発しました」と景井氏。



AIキャラクターを短期間で作成できる仕組みを開発した（筆者撮影）

この仕組みを活用すれば、ミーアキャット以外のキャラクター展開や、他社IPとのコラボレーションも容易になる。

今回の発表会ではバリエーション展開について「反響を踏まえて検討する」としながらも、プラットフォーム技術への投資を考えると、複数キャラクターの展開（つまりミーアの“お友だち”の登場）は既定路線だろう。「他社様への展開も積極的に検討していきたい」と、プラットフォーム戦略への意欲を見せている。

ロボホンの8倍、2027年に10万台の野心

世界の生成AI市場は2030年に210億ドルに達すると予測されている。その中で対話型AIサービス事業は大きな成長が見込まれる分野だ。シャープは通信事業本部の新たな柱として、AIソリューション事業、衛星アンテナ等の次世代データ通信事業、既存のスマートフォン事業の3本体制を構築しようとしている。

そのAIソリューション事業の重要な取り組みとして位置づけられるのがポケともだ。シャープは2027年までに10万台の販売を目標に設定している。これは愛玩用ロボットとしては野心的な数値だ。ロボホンは発売3年で1万2000台の出荷実績だったことを考えると、約8倍の規模を狙う計算になる。価格を大幅に下げ、販路を広げることで市場拡大を狙う戦略だ。「ロボホン以上のコミュニティを作っていきたい」と景井氏が語るように、製品販売にとどまらないエコシステムの構築を目指している。

技術的な応用可能性も広い。CE-LLMはすでにシャープの家電製品「ヘルシオ」にも搭載されており、今後さらなる展開が予想される。「対話型AIキャラクターでお客様の日常をもっと楽しくする」というビジョンの実現に向け、ポケともは重要な第一歩となる。

新しい「関係性」が生まれる時代

「昼ご飯食べてないんだけど」と何気なく話した内容を覚えていて、次の機会に「さっき昼ご飯食べてないって言ってたけど、大丈夫？」と気遣ってくれる。こんな体験談を披露する開発者の表情には、技術デモの枠を越えた愛着が見て取れた。

20〜30代の女性をターゲットとするポケとも。「ぬい活」という言葉が示すように、この世代にとってぬいぐるみは子供の玩具ではなく、日常に寄り添うパートナーだ。デジタル技術がそこに新しい価値を加えることで、どのような化学反応が起きるのだろうか。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）