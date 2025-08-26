女優吉岡里帆（32）が25日放送された日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜午後8時）に出演。所持品が原因で、空港で止められた経験を明かした。

この日、同番組ではキューバ空港の税関と「怪しい旅行客」のやり取りなどのVTRが流れた。

その後、スタジオで同局岩田絵里奈アナウンサーから「吉岡さん、空港で職員に止められたことがあるんですか？」と聞かれると、吉岡は「そうなんですよ」と答えた。

そして「メキシコ旅行に行く際に、成田空港の免税店でちょっと結構“いい美顔器”を買ったんですよ。でもその時は開封せずに、そのまま旅行先に持って行って。帰ってきたらすぐに仕事だったんで、（成田空港の）台湾行きの空港にそのまま行って、それ（美顔器）を入れたままのスーツケースで行ったら、止められて。“これを持ってたら入れません”と」とメキシコからいったん帰った成田空港で、台湾行きの飛行機に乗るのを止められた事態が直面したことを明かした。

その後の展開について、吉岡は「でも未開封だし、“いい美顔器”なので、絶対捨てたくなくて、“どうしてもこれ、持ち込めないですか？”って言ったら、（職員らが）“バッテリーを取ることができたら持ち込める”ってなって。CAさんのかたとかと一緒に“どうやったら取れるんだ？”ってみんなで（バッテリーを取り外そうとした）。何よりCAさんがその美顔器の価値を分かってくださって。“こんないい美顔器、絶対（捨てたら）ダメです”みたいな。“仲間”が増えて、なんとか無事に（解決した）」と続けた。