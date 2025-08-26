脱臭・除菌・カビ対策！毎日フレッシュな空間へ【ブルーエア】お手入れ簡単な360°空気清浄機がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
Blue Max シリーズでは、本体構造や供給口の形状を見直し、天面のファンを大型化しフィルター面積を増やすことにより、花粉除去スピードの向上と低電力を実現。また、新たにノイズシールドを搭載することで、静音性にも寄与。これにより従来モデルよりも短時間で多くの清浄な空気を供給することができるように。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
本体操作は、天面にある2つのボタンだけ。シンプルなデザインと直感的な操作を実現。また「ナイトモード」を選択すると、運転スピードが最低速度になり運転音を最小限に抑える。
ブルーエア独自の空気清浄技術HEPASilentテクノロジーを搭載。本体下部で360°から空気を吸い込み、0.1μmまでの有害物質を99.97%除去。人が集まる大空間に対応するBlue Max 3450i、LDKなど暮らしのメインスペースに最適なBlue Max 3350i、こども部屋や寝室などのパーソナルスペースに最適なBlue Max 3250i/3250と広さに合わせて選べる3サイズを展開。
帰宅時の衣類や外に干した洗濯物、窓を開けて換気することによって花粉は室内に。家の中で花粉によるアレルギー症状に悩まないためには、侵入してしまった花粉はできるだけ素早く除去することが大切。 ブルーエアのBlue Max 3250シリーズなら、部屋中に舞ってしまった気になる花粉を約2倍のスピードで素早く確実に除去。
